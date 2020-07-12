Максим Степанов вранці щодня дає брифінг щодо ситуації з коронавірусом та відповідає на питання щодо медичної сфери в Україні. Однак цього разу традиційний перебіг брифінгу урізноманітнила табличка, яка відвалилася із трубини, за якою мовив Степанов.

Табличка почала по трохи відпадати від самого початку брифінгу, як за трибуну став міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Раніше Степанов сказав, скільки мають заробляти лікарі

Рух у напрямку підлоги табличка почала, коли міністру охорони здоров'я задали питання щодо реформи галузі психіатрії в Україні, про яку часто пише Уляна Супрун. Він відповів, що не має часу читати усі публікації "людей, які вважають себе експертами у галузі реформування медицини" в інтернеті.

Наслідками діяльності попереднього керівництва, Степанов назвав "суттєве недофінансування психіатричних лікарень" цього року. Весь цей час табличка все активніше сповзала вниз, на що Степанов не реагував.

Остаточно відліпилася від трибуни табличка на словах "антикризові дії". Втім, на падіння таблички Степанов не зреагував і без зупинки продовжив свою думку.

На брифінгу Степанова відвалилася табличка – дивіться відео

Зрештою людина з-за кадру обережно її підняла та забрала: її руки було ледь помітно на стрімі.

Трибуна з табличкою "Будьмо пильними. Зупинимо хборобу. Збережемо життя" – традиційний атрибут брифінгу Степанова, починаючи із травня. До цього кафедра виступаючого була або порожнюю, або мала спонукальні написи.



Кафедра перед травневими святами / Скриншот з відео



Великодній варіант кафедри / Скриншот з відео