Наразі Австралія планує жити за схемою "відкриття – звичайні справи – спалах –закриття". І так поки не винайдуть вакцину.

Що сталося у Австралії?

Не так давно кількість нових випадків на "Зеленому континенті" не перевищувало одиничних цифр, а Австралію ставили у приклад для наслідування, називали успішним кейсом боротьби з ковідом. 24 канал розібрався з новинами про коронавірус у Австралії.

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Втім, далі ситуація стала набагато гіршою, а число хворих зросло до кількох сотень в день. Кордон між двома штатами, Вікторія та Новий Південний Вельс, був зачинений. Одне з найбільших міст країни – Мельбурн – опинився у жорсткому локдауні.

До речі, останній раз кордон між двома штатами зачиняли… 101 рік назад під час боротьби з пандемією "іспанського грипу". І все одно загинули 15 тисяч австралійців. Бажаючих отримати дозвіл на перетин виявилося багато: у липні онлайн-черга склала 50 тисяч людей, які годинами на нього чекали.

Жовта та червона зона у штаті Вікторія та у Мельбурні, Австралія / Карта Squash Australia

"Якщо ви живете у Вікторії, але працюєте у Південній Австралії, вас пропустять. Але наскільки це корисно? Ми тут намагаємось не допустити поширення вірусу у інші штати", – стверджував у коментарі Vox професор біостатистики Адріан Естерман з університету Південної Австралії.

На момент написання цієї статті, випадків було 18,318, 221 людина померла. Але це помірні цифри для такої величезної країни. Чилі має співмірне населення з Австралією, але і там 300 тисяч випадків; у Перу взагалі 433 тисячі. Континент також агресивно тестує: з 25 млн громадян тестування пройшли 2,6 млн.

У більшій частині світу цей спосіб вже визнаний неефективним, але причина банальна – на новий карантин немає ні політичної волі ні грошей. Природна ізоляція Австралії може й дозволяє диктувати подібну політику, але наслідки точно будуть важкими.

Австралійський уряд закрив країну ще у лютому-березні. Також допомогла відсутність сухопутних кордонів, але прийняття круїзного лайнеру з зараженими людьми на борту "було помилкою", сказали місцеві чиновники виданню Vox.

Всередині "Принцеси Рубі" були сотні хворих. Вони покинули корабель та роз'їхались по країні, розповсюджуючи хворобу. Втім, Австралія почала повільно відкриватися у травні, щоб відновити економіку. Подальші події показали, що це, можливо, було передчасно.

Як ковід повернувся до Австралії Нові спалахи в громадах імігрантів Мельбурну, збої в роботі карантинних готелів, де прибуваючі були змушені провести два тижні самоізоляції – все це вплинуло на другу потужну хвилю. Навіть якщо 99% системи працює, одного недогляду досить, щоб запустити новий цикл інфекцій.

Австралійці не єдині в Азії та Океанії, які переживають новий спалах: у Китаї він знову був прив'язаний до ринку, там фіксували по 100 випадків на день, у Сингапурі – проблеми з гуртожитками для мігрантів.

Ці причини були пов'язані між собою, бо мешканці готелів навідувалися у бідні райони, де переважно не розмовляють на англійській мові. Охоронці одного з таких готелів використовували один цигарковий прикурювач, який і став джерелом поширення вірусу. Там бояться влади, копів та тестування, немає можливості влаштувати ізоляцію навіть після позитивного тесту. Інша проблема – безхатьки та життя у переповнених будинках (у Мельбурні – криза ринку житла – 24).

Якщо вони не підуть працювати і їх немає на сайтах пошуку роботи, єдина їх надія –благодійність, – підсумував для NYT Едді Мікаллеф, голова Ради етнічніх коммун Вікторії.

Уряд не виділяв на роботу з такими місцями час та гроші, не розповідав про необхідність масок та соціальної дистанції. Люди змушені шукати роботу, яка автоматично наражає їх на ризик інфікування. Одним з прикладів є місце компактного проживання вихідців з Південного Судану – охопленої громадянською війною нової африканської держави.

Втім, далі було ще гірше, бо вірус знову вдарив по всьому штату Вікторія.

Комендантська година та інші обмеження

Якщо людина перетне згаданий вище кордон, то її чекатимуть великі штрафи. Жителі 10-ти районів з найгіршою ситуацією були змушені сидіти вдома за винятком критично важливих подорожей до початку серпня. Ту операцію назвали "Кільцева огорожа".

А ж тут штат Вікторія оголосив "стан катастрофи", яка додала комендантську годину з 20 годин вечора до 5 годин ранку і 5 млн жителів Мельбурну знову опинились у локдауні. Таке рішення прийняли, коли щодня цифри показували кілька сотень випадків і воно буде тривати як мінімум до 13 вересня.

Можна буде виходити лише на роботу, щоб надати догляд чи медичне обслуговування. Жителям Мельбурну не можна відходити далі 5 км від їхніх будинків, якщо вони хочуть щось придбати у магазині. Спорт дозволений лише протягом однієї години на добу.

Жорсткі обмеження В Австралії вводять комендантську годину через COVID-19

Важливо, що при застосуванні до будь-кого сімейного насилля, можна буде покинути місце проживання, а також, щоб прийти до суду чи поліції. Коли люди виходять з дому, вони мають носити маску, окрім спортивних занять та дітей до 12 років (втім, і школярі і вчителі мають носити маску по дорозі до школи та зі школи). Штраф за порушення – 200 місцевих доларів (3950 грн – 24).

Цікавий момент: немає заборони відвідувати коханих, або людей, з якими ви "у інтимних особистих стосунках", навіть якщо партнер живе за межами Мельбурну або 5 км від житла. Але крім екстремальних обставин, не можна покидати місто. Спеціальні бригади ходять від дверей до дверей, пропонуючи тест і голова уряду Австралії Моррісон у зверненні наполегливо закликав людей тестуватися "або ми всі будемо у локдауні".

З кожного будинку може виходити лише одна людина, щоб робити закупи, усі студенти продовжують навчання вдома, якщо є потреба. З 23:59 середи у штаті закриваються кафе, бари, ресторани, спортивні зали. Поліція отримає додаткові повноваження. З іншого боку продуктові магазини, газетні кіоски, м'ясники, банки, АЗС та пошта будуть працювати і далі.

Через шість тижнів Австралія очікує повернення ситуації під контроль, але цей час ще треба прожити. І от з цим є питання.

Чи виживе Австралія в суворому локдауні

Жорсткий карантин може дорого обійтись великій країні / Фото Whichcar

Наразі у штаті Вікторія вже 250 тисяч людей без роботи, нові обмеження можуть довести цю цифру до півмільйона. Ще стільки ж працюють з дому. Для мешканців міста постійні обмеження вже "зливаються між собою у одне", а настрій на вулицях "важкий". А от протестів у Австралії не видно (не дивно, що саме вона у свій час слугувала "тюрмою імперії" – 24).

Економічні проблеми через карантин Багато підприємств не переживуть новий суворий карантин, Багато підприємств не переживуть новий суворий карантин, пишуть австралійські ЗМІ. До цього був обережний прогноз, що ВВП у вересні покаже паростки поступового відновлення. Але тепер великий сектор економіки знову опинився під відчутною загрозою, дефіцит склав 185 млрд доларів США (і це ще оптимістичний прогноз).

Банки переживають, що малий та середній бізнес буде не взмозі оплачувати рахунки чи взагалі закриється, лишаючи фінансові установи без прибутків, їхні втрати теж можуть скласти мільярди доларів.

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На цьому фоні, австралійці стали більш тривожними, повідомляли про втрату контактів з іншими людьми. Фінанси домогосподарств погіршились через пандемію ковіду майже у третині респондентів, яка брала участь в опитуванні.

Страждає і психічне здоров'я австралійців, причому це більше стосується жінок та молоді, ніж людей похилого віку. Жінки частіше відчували себе самотніми та частіше працювали з дому (можливо, це пов'язано). З іншого боку, вже у травні панічні покупки вщухли, люди стали менше споживати.

COVID-19 на довгий час змінив Австралію, але чи правильний її шлях (і разом з нею і Нової Зеландії – 24), покаже лише час. Зараз можна сказати, що на закритті від туристів "Зелений континент" втратить дуже багато грошей.