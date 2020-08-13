На острове подняли стандарты реагирования, обучили больше медиков противостоять вспышкам и даже создали Центральный Эпидемический Командный Центр, который активировался во время кризиса.

Как это вообще возможно

В это трудно поверить, но до сих пор на острове Тайвань зафиксировано лишь семь погибших от коронавируса на 23 млн человек. 24 канал посмотрел, как самопровозглашенной республике это удалось.

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На материковой КНР показатели значительно больше. Визит министра здравоохранения США Алекса Азара – кстати, первый приезд американского чиновника такого уровня с 1979 года – лишь подчеркнул замечательную работу, которую тайваньцы проделали, чтобы такого добиться. Этому предшествовал звонок Азару от его тайваньского коллеги Чен Ши-чжуна.

Коммунистическая партия Китая могла предупредить мир о вспышке и работать вместе, чтобы побороть вирус. Но они решили этого не делать и цена такого выбора становится больше каждый день,

– подчеркнул Азар, прибыв на остров.

Тогда как в Америке больше всех больных, Тайвань свободен от передачи внутри населения. Тайвань давно не полагается на китайские данные.

А вот с Америкой непризнанная республика нашла общий язык (США официально не признают Тайвань, но неофициально являются его друзьями и партнерами – 24). Благодаря усилиям МИД Тайваня и Американского Института там (неофициальное представительство США – 24) удалось достичь договоренности о совместной разработке тестов, лекарств и вакцин и об обмене медикаментами. Далее сотрудничество только углублялось.

Так как это удалось? Во-первых, Тайвань (как Южная Корея и Япония – 24) уже имел предыдущий опыт борьбы с коронавирусом. В 2003 году по территории больно ударила атипичная пневмония.

Правительство начало действовать, когда эпидемии еще не было на пороге / Фото: The Diplomat

Поэтому тайваньцы знали, что делать и – что важнее всего – население имело желание следовать правилам.

Мало стран были настолько подготовленными, как Тайвань. Люди имеют высокое доверие к правительственной политике,

– признает Чуньхуей Чи, профессор мировой программы здоровья из Университета Орегона.

В глубине Тайваня определяющую роль играли семейные врачи, которые были доступны чуть ли не на улице и оказывали хорошую экспертизу.

Опираясь на специальный закон, это учреждение в случае необходимости могло собирать ресурсы, объявлять ограничительные мероприятия и даже бороться с неизбежными фейками.

"Работа центра была образцовой, благодаря ему я смогла немного расслабиться", – призналась CNBC местная жительница.

Контроль начал действовать уже 31 декабря, когда прибывающих туристов из Уханя тщательно проверяли. Уже в первые дни января Тайбэй разобрался, что это за новая угроза, а упомянутый выше центр активировали 20-го января, когда не было ни одного случая. А когда он пришел, все было более чем готово и правительство имело четкий план действий.

"Тайваньское чудо" или четкий план?

Население и власти Тайваня работали вместе, чтобы предотвратить катастрофу / Фото Investor Immigration to Taiwan

Запасы масок и других предметов первой необходимости поразили бы и развитые страны: 44 млн хирургических масок, 1,9 млн масок уровня N95, 1100 комнат с отрицательным давлением (в таких боксах нет передачи микробов наружу – 24). Почти сразу экспорт масок прекратили, но в апреле Тайвань пожертвовал 10 млн масок более пораженным странам по указу президентки Цай Инвэнь.

Их производство было увеличено. Были созданы специальные карты, которые обновляли данные в реальном времени; чтобы люди знали, где взять маски.

И это при том, что Тайвань исключен из ВОЗ – Китай считает их своей "мятежной провинцией". У него нет права на собственных дипломатов в международных организациях. "Тайвань рядом с Китаем, это могло стать катастрофой, но нынешнее состояние – замечательный результат", – уверяет CNBC доктор Иезекиель Эмануэль, автор книги о лучших системах здравоохранения в мире.

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Ношение масок и отслеживание контактов заложили основу для успеха Тайваня. Когда в Паньши нашли корабль с 36 положительными на ковид, его сразу отправили на карантин. Так болезнь почти не передавалась дальше. Люди, которые сидели с защитой лиц возле больного матроса не заболели как и таксист, который подвозил другого.

Были центры, где почти бесплатно можно было пройти тестирование на коронавирус. В каждом здании проверяют температуру, особенно в фитнес-залах, в ресторанах и офисах. Конечно, без масок зайти нельзя.

Для тех, кого поймали в общественном месте без нее, предусмотрены огромные штрафы. Также на острове действует система "name and shame", которая позволяет публично стыдить тех, кто не выполняет правила. Например, лицо выставляли в соцсети.

На карантин отправляли даже тех, кто имеет гражданство Тайваня: на две недели в отдельном отеле, где пищу доставляют под дверь. Правительство предоставило стиральный порошок, кусачки для ногтей и мыло для посуды. Уже в мае открыли большинство баров, ресторанов и других мест скопления людей. С 22 июня Тайвань освободил от карантина граждан других стран.

Каждый гражданин Тайваня имеет электронную медицинскую карту. Врачи и чиновники имеют к ней доступ и могут действовать, опережая ситуацию. На основе истории поездок можно было сделать вывод, есть ли риск заражения COVID-19. Людей, которые были в Китае и особенно в Ухане, тестировали.

"У нас есть фраза: это ваша страна и вы должны спасти ее", – рассказала CNBC Кэтрин Чоу, одна из гражданок, которая была вынуждена проходить самоизоляцию. Тайваньцы очень ориентированы на сообщество и умеют объединяться, когда надо, временно отказываясь от "индивидуальных выгод и желаний".

"Они должны быть моделью для Европы и США, – уверен профессор китайских студий Керри Браун из Королевского Колледжа, Лондон. – Как без введения локдауна, с сохранением активности общества иметь очень маленький уровень передачи вируса и смертей".

Что еще можно было сделать

Найти пробелы в работе правительства Тайваня во время пандемии сложно, признают эксперты, опрошенные мировыми СМИ. Но они все же выдали некоторые рекомендации на ближайшее будущее.

Во-первых, надо было уделить больше внимания обучению населения во время начальной стадии эпидемии. Людей должны были научить сразу, как оставаться в безопасности, выполнять меры предосторожности. Есть угроза того, что на волне успеха люди станут менее внимательными и вирус снова начнет циркулировать. Возможно, миру придется создать неполитический, но научный международный орган реагирования на будущие пандемии.

Во-вторых, иностранцы, которые живут и работают на острове, чувствовали дискриминацию в плане покупки масок. Как выше отмечалось, были онлайн-карты. Но чтобы собственно приобрести маску, надо доказать, что вы имеете вид на жительство в конкретном районе.

Особенно сложно стало, когда правительство ограничило их продажу и стало выдавать фиксированным числом. Школы и университеты, например, в конце концов раздавали маски без документов да еще и бесплатно. Но так было далеко не везде.

В-третьих, некоторые граждане были недовольны постоянным присутствием правительства в их жизни. Забота была "навязчивой", особенно это касалось проверки местонахождения больных COVID-19 и отслеживание контактов.

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Не совсем понятно, как персональные данные будут защищены после пандемии. Хотя Тайвань и не Китай, но риск их использования вне разумных пределов все равно существует. Было бы хорошо, если бы правительство было более гибким и с удаленной работой, особенно зимой. Закрытые тогда школы тоже создали отдельную проблему.

Акция за включение Тайваня в ВОЗ / Фото Quartz

Дипломатическая битва

Следующим шагом Тайвань видит отвоевание своего присутствия в ВОЗ. США помогают и здесь: Трамп подписал закон о международной инициативе союзников Тайваня, Помпео призывает другие государства поддержать предоставление этой территории статуса наблюдателя в организации. Одно из самых маленьких государств мира Ватикан активно поддерживает голос Тайваня.

Есть все больше фактов, что организация и ее генсек Теодрос Гебреесус "жестко контролируются" Китаем, поэтому шансы Тайваня минимальны. КНР "подрывает прозрачность и подотчетность", отреагировал Американский институт.

Между тем, Тайвань не боится идти туда, где уже есть большое присутствие Китая и предлагать свои медицинские товары и услуги. Это касается Азии, Африки и Южной Америки.

Так страна, которую почти никто не признает, продвигает свой голос в мире, не имея доступа к официальной международной трибуне.