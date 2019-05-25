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      Оля Полякова собралась в политику: не хочу оставаться поющими ногами

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      Оля Полякова хотела бы создать партию, в которой были бы только женщины
      Оля Полякова хотела бы создать партию, в которой были бы только женщины / Politeka.net

      Известная украинская певица Оля Полякова заявила, что уже давно хочет пойти в политику, ведь имеет, что сказать и сделать. На вопрос, слухи ли это, что артистка идет в политику, она ответила: "Почему же слухи?"

      Полякова отметила, что все ее социальные активности, то ли разборки с радикалами в Ровно, или с ЖЭКом из-за протекающей крыши всегда набирали чрезвычайное количество просмотров.

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      Я – взрослая женщина с активной позицией, у меня большая аудитория, и я не хочу оставаться "поющими ногами". Если я могу принести большую пользу, это надо сделать,
      – рассказала певица в интервью журналу "Отдохни".

      На вопрос, намекает ли Полякова на создание партии, она ответила: "Скажем так: мне бы хотелось создать партию, в которой будут только женщины. Ведь именно они в нашей стране давно принимают много важных решений в семье, и, считаю, имеют право принимать их и в других сферах".

      На вопрос, можно ли будет наткнуться на имя Поляковой в списках на парламентских выборах, артистка ответила: "Пока что ничего не буду утверждать, но не исключено. Со временем все узнаете сами!"

       

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      Теги: Новости политики Оля Полякова Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Парламентские выборы 2019
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