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      Оля Полякова зібралася в політику: не хочу залишатися співочими ногами

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      Оля Полякова хотіла б створити партію, в якій були б тільки жінки
      Оля Полякова хотіла б створити партію, в якій були б тільки жінки / Politeka.net

      Відома українська співачка Оля Полякова заявила, що вже давно хоче піти в політику, адже має, що сказати і зробити. На запитання, чи це чутки, що артистка йде в політику, вона відповіла: "Чому ж чутки?"

      Полякова зауважила, що всі її соціальні активності, чи то розбірки з радикалами в Рівному, чи з ЖЕКом через дах, що протікає, завжди набирали надзвичайну кількість переглядів.

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      Я – доросла жінка з активною позицією, у мене велика аудиторія, і я не хочу залишатися "співочими ногами". Якщо я можу принести більшу користь, це треба зробити,
      – розповіла співачка в інтерв'ю журналу "Отдохни".

      На запитання, чи натякає Полякова на створення партії, вона відповіла: "Скажемо так: мені б хотілося створити партію, в якій будуть тільки жінки. Адже саме вони в нашій країні давно ухвалюють багато важливих рішень у сім’ї, і, вважаю, мають право ухвалювати їх і в інших сферах".

      На запитання, чи можна буде натрапити на ім’я Полякової у списках на парламентських виборах, артистка відповіла: "Поки що нічого не стверджуватиму, але не виключено. З часом все дізнаєтеся самі!"

       

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      Теги: Новини України Новини політики Оля Полякова Парламентські вибори 2019 Новини LifeStyle LifeStyle
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