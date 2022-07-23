Сейчас на сайт можно зайти, однако он полностью пустой. Там есть только объявления о прекращении работы сервиса интернет-телевидения. Зарегистрировать новый аккаунт там тоже невозможно.
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Что известно об Oll.tv
Это ресурс, входящий в состав медиахолдинга, принадлежащего украинскому олигарху Ринату Ахметову – "Медиа Группа Украина". Также в этом холдинге:
- 8 телеканалов;
- медиа-агентство полного цикла;
- оператор спутникового вещания;
- 2 продакшн-компании;
- мультимедийная платформа новостей – сайт и телеэфир;
- кроссплатформенный проект региональных новостей.
Был ли Oll.tv прибыльным
Издание Forbes сообщало, что в мае 2020 года консалтинговая компания Big Data UA оценивала количество пользователей Oll.tv в 200 тысяч. Однако по состоянию на июнь 2022 года число уже было примерно на 50 тысяч меньше.
Основатель Big Data Сергей Бойко указывал, что в отличие от двух основных конкурентов стриминг Ахметова находился в стагнации в плане расширения аудитории. По мнению специалиста 2017-2020 годов, Oll.tv балансировал на грани убыточности. Он акцентировал внимание на том, что об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса YouControl.
Что предлагал Oll.tv пользователям
Всего на стриминге было собрано 150 зарубежных и украинских телеканалов. Также владельцы платной подписки имели возможность там посмотреть более 15 тысяч различных фильмов и сериалов.
Также многие покупали доступ к сервису для просмотра футбольных и других спортивных трансляций. До полномасштабного вторжения в Oll.tv планировалось сделать ставку на собственные сериалы. Директор стриминга Юлия Трибушная говорила в интервью "Детектор медиа", что "Эксклюзивный контент – это именно то, для чего и создается платформа. Это мировая модель". Однако на сервисе успел выйти всего один эксклюзив.
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