Уполномоченная Верховной Рады по правам человека подчеркнула, что обеспокоена этим известием. Арест Лавренчука по требованию России она назвала безосновательным.

Что известно о режиссере В Италии задержали Евгения Лавренчука по требованию России: биография украинского режиссера

Чиновник пояснила, что Москва обвиняет Лавренчука в "финансовых нарушениях", которые он якобы совершил еще 8 лет назад. Как утверждают российские СМИ, ссылаясь на Таганский суд, украинца заочно арестовали еще в июле 2020 года. Причиной стало якобы мошенничество в крупном размере. Впрочем, никаких подробностей о деле не разглашают.

Что не так с задержанием Лавренчука

Денисова заверила, что адвокаты и консулы оказывают художнику необходимую юридическую помощь. Они защищают его законные интересы и взаимодействуют с итальянскими правоохранителями, чтобы выяснить, почему Интерпол задержал Лавренчука по запросу России.

Задержание украинца произошло не на основании установления красной карточки, как это делается обычно в практике сотрудничества с Интерполом,

– заметила Денисова.

Зато, пояснила обмудсмен, Москва предъявила циркулярное сообщение. Его распространение было ограничено определенными странами. Это может свидетельствовать о том, что Россия злоупотребляет уставом Интерпола и незаконно использует его как инструмент гибридной войны для политически мотивированных преследований украинцев.

Омбудсмен обратилась к правоохранителям

Денисова обратилась к прокурору, а также омбудсменам региона и муниципалитету Неаполя. Она просит их проверить, было ли задержание обоснованным. Кроме этого, призывает не допустить экстрадицию украинца в Россию.

В то же время чиновница попросила руководителя Нацполиции Украины выяснить, насколько правомерным является использование Россией информационной системы Интерпол в преследовании режиссера Лавренчука.

Обратите внимание! Накануне задержание Лавренчука прокомментировала его мать. Она надеется, что сына не отдадут России и он вернется в Украину.