Лавренчук уже в течение 2 недель находится в СИЗО в Неаполе. Его 31 декабря посетил украинский консул.
Ранее Надеюсь, не отдадут России, – мать режиссера Лавренчука о его задержании в Италии
Что известно о Евгения Лавренчука
Евгений Лавренчук – заслуженный артист Украины. В Италии его задержали из-за запроса России об экстрадиции. В государстве-агрессоре режиссеру инкриминируют финансовые нарушения, которые он якобы совершил еще 8 лет назад.
Режиссеру – 39 лет
Режиссер родился в 1982 году во Львове. Как рассказал сам деятель искусства в интервью "Бульвару Гордона", с 10 класса его отчислили из польской школы за плохое поведение. Евгений отметил, что, мол, в учебном заведении не прислушивались к собственному мнению учеников.
Высшее образование Лавренчук получал в Москве – в Российском институте театрального искусства (так называемом ГИТИСе). Одним из его педагогов был также львовянин Роман Виктюк.
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В 2014 году украинец покинул Россию
В 2014 году украинский режиссер покинул Россию: он не мог оставаться на территории государства-агрессора.
Существует четкая экспозиция: есть моя страна, есть враг. Все. Точка. Мне с этим комфортно. Враг — он плохой, война — на войне умирают люди. Есть допустимое зло. Но когда ты находишься в логове врага, как Шарапов у Горбатого, тебе говорят: "Хохлы нас убивают". А ты должен молчать или объяснять что-то этим людям,
– сказал Лавренчук.
Чем занимался режиссер после отъезда из России:
- Режиссер совмещал проекты в нескольких странах.
- В 2018 году он выиграл конкурс на соискание должности главного режиссера Одесской оперы.
- В 2019 Лавренчук поставил оперу La Traviata, которая получила премию имени Леся Курбаса.
- В октябре 2020 года на режиссера напали возле театра.
- В марте 2021 года он уволился.
- В 2021 году получил звание заслуженного артиста Украины.
В 2020 году Лавренчука избили / Фото из фейсбука режиссера
Что Лавренчук делал в Италии
В декабре 2021 режиссер сообщил в соцсетях, что начал сотрудничать с израильской компанией Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival. Уже 15 декабря он вылетел из Тель-Авива в Неаполь. Еще через 2 недели появилась инициатива об освобождении Лавренчука Free Eugene Lavrenchuk.
Режиссер опубликовал фото билета в Неаполь / Фото из фейсбука Лавренчука
Что известно о так называемых финансовых правонарушениях ЛавренчукаРежиссер любые обвинения отвергает и говорит, что не брал деньги на постановки в России. Также упоминаний об этом нет в российских СМИ.
Тем временем Политзаключенному Владиславу Есипенко назначили стипендию имени Лукьяненко
К инициативе Free Eugene Lavrenchuk присоединился мэр Львова
К инициативе Free Eugene Lavrenchuk присоединился мэр его родного города Андрей Садовый. Он подчеркнул, что ситуация абсурдная и требует максимальной огласки.
Мы не можем допустить экстрадицию, потому что понимаем, что украинскому режиссеру и патриоту точно не место в этом Мордоре. Я надеюсь на разум и справедливость итальянского правосудия,
– написал Садовый.
Что известно о задержании Лавренчука в Италии:
- Лавренчука задержали в Италии по требованию России 17 декабря. Москва требует экстрадиции режиссера.
- Ситуация находится на контроле генконсульства Украины.
- 31 декабря Лавренчука посетил украинский консул, состояние здоровья задержанного удовлетворительное.
- Мать режиссера надеется, что его не отдадут России.
Смотрите фото режиссера Лавренчука / Фото из фейсбука режиссера: