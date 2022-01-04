Лавренчук уже протягом 2 тижнів перебуває у СІЗО в Неаполі. Його 31 грудня відвідав український консул.

Раніше Сподіваюсь, не віддадуть Росії, – мати режисера Лавренчука про його затримання в Італії

Що відомо про Євгена Лавренчука

Євген Лавренчук – заслужений артист України. В Італії його затримали через запит Росії про екстрадицію. У державі-агресорці режисеру інкримінують фінансові порушення, які він начебто скоїв ще 8 років тому.

Режисеру – 39 років

Режисер народився у 1982 році у Львові. Як розповів сам митець в інтерв'ю "Бульвару Гордона" з 10 класу його відрахували з польської школи – через погану поведінку. Євген зазначив, що, мовляв, у навчальному закладі не дослухались до власної думки учнів.

Вищу освіту Лавренчук здобував у Москві – у Російському інституті театрального мистецтва (так званого ГІТІСі). Одним з його педагогів був теж львів'янин Роман Віктюк.

Зверніть увагу! Дипломною роботою українця була вистава за п'єсою "Сніг" Станіслава Пшибишевського. Вона йшла у різних театрах столиці Росії протягом 12 років.

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У 2014 році українець покинув Росію

У 2014 році український режисер покинув Росію: він не міг залишатись на території держави-агресорки.

Існує чітка експозиція: є моя країна, є ворог. Усе. Крапка. Мені з цим комфортно. Ворог — він поганий, війна — на війні помирають люди. Є допустиме зло. Але коли ти перебуваєш у лігві ворога, як Шарапов у Горбатого, тобі кажуть: "Хохли нас убивають". А ти мусиш мовчати або пояснювати щось цим людям,

– сказав Лавренчук.

Чим займався режисер після від'їзду з Росії:

Режисер поєднував проєкти у кількох країнах.

У 2018 році він виграв конкурс на здобуття посади головного режисера Одеської опери.

У 2019 Лавренчук поставив оперу La Traviata, яка здобула премію імені Леся Курбаса.

У жовтні 2020 року на режисера напали біля театру.

У березні 2021 року він звільнився.

У 2021 році отримав звання заслуженого артиста України.

У 2020 році Лавренчука побили / Фото з фейсбуку режисера

Що Лавренчук робив в Італії

У грудні 2021 режисер повідомив у соцмережах, що почав співпрацювати з ізраїльською компанією Jerusalem Lyric Opera Studio & Festival. Вже 15 грудня, він вилетів з Тель-Авіва до Неаполя. Ще через 2 тижні з'явилась ініціатива про звільнення Лавренчука Free Eugene Lavrenchuk.

Режисер опублікував фото квитка до Неаполя / Фото з фейсбуку Лавренчука

Що відомо про так звані фінансові правопорушення Лавренчука Режисер будь-які звинувачення відкидає і каже, що не брав гроші на постановки в Росії. Також згадок про це нема в російських ЗМІ.

Тим часом Політв'язню Владиславу Єсипенку призначили стипендію імені Лук'яненка

До ініціативи Free Eugene Lavrenchuk долучився мер Львова

До ініціативи Free Eugene Lavrenchuk долучився міський голова його рідного міста Андрій Садовий. Він наголосив, що ситуація – абсурдна і потребує максимального розголосу.

Ми не можемо допустити екстрадиції, бо розуміємо, що українському режисеру та патріоту точно не місце в цьому мордорі. Я сподіваюсь на розум і справедливість італійського правосуддя,

– написав Садовий.

Що відомо про затримання Лавренчука в Італії:

Лавренчука затримали в Італії на вимогу Росії 17 грудня. Москва вимагає екстрадиції режисера.

Ситуація перебуває на контролі генконсульства України.

31 грудня Лавренчука відвідав український консул, стан здоров'я затриманого – задовільний.

Матір режисера сподівається, що його не віддадуть Росії.

Дивіться фото режисера Лавренчука / Фото з фейсбуку режисера: