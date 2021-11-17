О назначении стипендии журналисту, который правдиво освещал события в оккупированном Крыму, в сети сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Есипенко назначат госстипендию имени Лукьяненко

Государственную стипендию пленнику Кремля назначили указом Владимира Зеленского.

Назначить стипендию имени Левко Лукьяненко на период незаконного задержания, содержания и в течении одного года после освобождения Есипенко Владиславу Леонидовичу,

– говорится в указе.

Справка. Государственная стипендия имени Левко Лукьяненко – это награда, вручаемая с 2018 года. Ее цель – обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан Украины, незаконно задержанных и удерживаемых Россией или ее наемниками. Каждый год получить стипендию могут до 100 человек. Ее размер – три прожиточных минимума для трудоспособных лиц, что в ноябре составляет 7 137 гривен.

"Дело" оккупантов против Есипенко: что известно

Владислав Есипенко – корреспондент "Радио Свобода" в оккупированном Крыму. Его арестовали в марте 2021 года и обвинили в работе на украинскую разведку.

В машине журналиста якобы нашли самодельную взрывчатку. Он уже неоднократно заявлял о пытках со стороны оккупантов.

В июле так называемый "суд" в оккупированном Симферополе еще на пол года продлил срок ареста Есипенко.

Текст сообщения Алексея Гончаренко:

Владиславу Есипенко назначат государственную стипендию имени Левко Лукьяненко на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения.

Напомню, в июле этого года так называемый "суд" в оккупированном Россией Симферополе на пол года продлил срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста проекта Радио Свобода Крым.Реалии Владислава Есипенко

Есипенко еще в марте этого года задержали в оккупированном Крыму исключительно за профессиональную деятельность и обвиняют в "шпионаже" и "изготовлении самодельного взрывного устройства". Против него оккупанты применяли пытки.

Я поднимал вопрос незаконного содержания Есипенко, а также ужасных условий, в которых уже 6 лет находится другой украинский политзаключенный Валентин Выговский, на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Кроме того, на последней сессии ПАСЕ нам удалось принять важную резолюцию о нарушении прав крымских татар в Крыму.