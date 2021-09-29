Политзаключенный передал свое письмо через митрополита Православной церкви Украины в Крыму Климента. Уже в ближайшие недели Владислава Есипенко ждет последнее судилище и приговор оккупантов.

Важно Журналист Есипенко заявил в суде, что давал показания оккупантам под пытками

Письмо Есипенко

Журналист рассказал, как сотрудники оккупационного ФСБ выбивали из него "признание" после задержания. Владислав Есипенко с иронией отмечает, что "обожает" методы ФСБ.

Меня били током и просто побивали в подвалах в Бахчисарае. При задержании в мою машину подбросили гранату. Обожаю "кагебешные" методы подбрасывания взрывчатки и оружия,

– пишет политзаключенный.

"В письме Есипенко просит, чтобы его не забывали. Он говорит, что страшнее пытки электрическим током то, что о нем просто забывают", – рассказал Андрей Цаплиенко.

Коротко о деле Есипенко

Владислав Есипенко – корреспондент "Радио Свобода" в оккупированном Крыму. Его арестовали в марте 2021 и обвинили в работе на украинском разведку.

В автомобиле журналиста якобы нашли самодельную взрывчатку. Он уже не раз заявлял о пытках со стороны оккупантов.

Публикация Цаплиенко:

Я читаю это письмо и помню, как лежал прижатый ногой в теплый крымский асфальт, который вздрагивал от выстрелов рядом с моей головой. Я читаю это письмо украинского журналиста, из тюрьмы оккупированного Симферополя, и вспоминаю слова Джона Маккейна о том, что у каждого человека свой предел пыток.

Владислава Есипенко задержали в Крыму в марте этого года. После серии сюжетов для "Радио Свобода". Подброшена взрывчатка, обвинения в шпионаже и терроризме. И далее унижения, издевательства, пытки. В письме Есипенко просит, чтобы его не забывали. После серии громких обменов пленными, о малоизвестных заключенных Кремля помнит все меньше людей.

За несколько недель на Владислава ждет последнее судилище и приговор оккупантов. ФСБшники давят на Владислава и требуют молчать, чтобы не получил еще больший срок.

Заключенный передал мне это письмо через митрополита ПЦУ в Крыму Климента. Он говорит, что страшнее пытки электрическим током то, что о нем просто забывают. Мы мало что можем сделать, чтобы помочь человеку за кремлевских решеткой. Прошу оставить под постом слова поддержки для Владислава.