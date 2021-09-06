Правозащитники сообщили, что в Симферопольском городском "суде" 6 сентября состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении журналиста Владислава Есипенко.

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Есипенко заявил о показаниях под пытками

Во время заседания был допрошен сам подсудимый. Он заявил, что все его показания, данные на этапе предварительного следствия, были получены под пытками,

– говорится в сообщении.

Кроме того, журналист заявил, что отрицает сотрудничество со Службой внешней разведки Украины, и подчеркнул, что занимался лишь освещением социально-политической ситуации в Крыму.

Детали допроса свидетелей

Далее Есипенко ответил на вопросы сторон, и "суд" перешел к допросу свидетелей по этому делу. В частности, допросили оперативника ФСБ, который сообщил, что якобы была информация о причастности Есипенко к незаконному обороту боеприпасов и взрывчатых веществ. В то же время сотрудник ФСБ опроверг применение пыток к журналисту.

Впоследствии допросили еще одного свидетеля – кинолога, который осматривал вместе со служебной собакой машину подсудимого. В суде он подтвердил, что его пес нашел взрывное устройство в машине подозреваемого.

К слову, адвокат журналиста Дмитрий Динзе охарактеризовал состояние своего подзащитного как подавленное и отметил, что "у него случаются панические атаки, так как он опасается исполнения угроз со стороны ФСБ".

"Дело" оккупантов против Есипенко: коротко

Владислава Есипенко задержали в марте 2021 года в оккупированном Крыму. В его автомобиле сотрудники ФСБ России якобы нашли взрывчатку, которую он "создал самостоятельно". Журналиста обвиняют и в том, что он работал на украинскую разведку.

В июле подконтрольный России "суд" в Симферополе продлил арест журналиста. Украинец будет находиться под стражей еще минимум полгода.

Есипенко и раньше рассказывал о пытках со стороны оккупантов.

Текст сообщения "Крымской правозащитной группы":

Адвокат Дмитрий Динзе оценил физическое состояние фрилансера Владислава Есипенко как подавленное и отметил, что у него случаются панические атаки, так как он боится исполнения угроз со стороны ФСБ.

В "Симферопольском горрайонном суде" завершилось очередное судебное заседание по уголовному делу против журналиста Владислава Есипенко.

Во время встречи был допрошен сам подсудимый.

Он заявил, что все его показания на фазе предварительного расследования были получены под пыткой.

Также он заявил, что его подозревали в сотрудничестве со службой внешней разведки Украины. Сам Есипенко это отрицает и заявил, что занимался освещением общественно-политической ситуации в Крыму.

После этого Есипенко ответил на вопросы сторон, и "суд" перешел к допросу свидетелей по этому делу. В частности, допросили оперативного офицера ФСБ, который сообщил, что "у них была информация о причастности Владислава Есипенко к незаконному обороту боеприпасов и взрывчатки". Далее появилась информация, что Есипенко будет везти боеприпасы, а офицеры ФСБ организовали операцию по его задержанию. Также офицер ФСБ опроверг факт пытки журналиста.

После этого был допрошен еще один свидетель – кинолог, который осматривал машину подсудимого вместе с собакой. В суде он подтвердил, что его собака нашла взрывное устройство в автомобиле Есипенко.

Следующее заседание суда состоится 13 сентября.