Правозахисники повідомили, що у Сімферопольському міському "суді" 6 вересня відбулося чергове судове засідання у кримінальній справі щодо журналіста Владислава Єсипенка.

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Єсипенко заявив про свідчення під тортурами

Під час засідання був допитаний сам підсудний. Він заявив, що всі його свідчення, дані на етапі попереднього слідства, були отримані під тортурами,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, журналіст заявив, що заперечує співпрацю зі Службою зовнішньої розвідки України, і наголосив, що займався лише висвітленням соціально-політичної ситуації в Криму.

Деталі допиту свідків

Далі Єсипенко відповів на запитання сторін і "суд" перейшов до допиту свідків у цій справі. Зокрема, допитали оперативника ФСБ, який повідомив, що начебто була інформація про причетність Єсипенка до незаконного обігу боєприпасів і вибухових речовин. Водночас співробітник ФСБ заперечив застосування тортур до журналіста.

Згодом допитали ще одного свідка – кінолога, який оглядав разом зі службовим собакою автівку підсудного. У суді він підтвердив, що його пес знайшов вибуховий пристрій в машині підозрюваного.

До слова, адвокат журналіста Дмитро Дінзе схарактеризував стан свого підзахисного як пригнічений і зазначив, що "у нього трапляються панічні атаки, оскільки він побоюється виконання погроз зі сторони ФСБ".

"Справа" окупантів проти Єсипенка: коротко

Владислава Єсипенка затримали в березні 2021 року в окупованому Криму. У його автомобілі співробітники ФСБ Росії буцімто знайшли вибухівку, яку він "створив самостійно". Журналіста звинувачують і у тому, що він працював на українську розвідку.

У липні підконтрольний Росії "суд" у Сімферополі продовжив арешт журналіста. Українець перебуватиме під вартою ще щонайменше пів року.

Єсипенко і раніше розповідав про тортури зі сторони окупантів.

Текст повідомлення "Кримської правозахисної групи":

Адвокат Дмитро Дінзе оцінив фізичний стан фрілансера Владислава Єсипенка як пригнічений та зазначив, що у нього трапляються панічні атаки, адже він боїться виконання погроз зі сторони ФСБ.

У "Сімферопольському міськрайонному суді"′ завершилося чергове судове засідання по кримінальній справі проти журналіста Владислава Єсипенка.

Під час зустрічі був допитаний сам підсудний.

Він заявив, що всі його свідчення на фазі попереднього розслідування були отримані під катуванням.

Також він заявив, що його підозрювали у співпраці зі службою зовнішньої розвідки України. Сам Єсипенко це заперечує і заявив, що займався висвітленням суспільно-політичної ситуації в Криму.

Після цього Єсипенко відповів на запитання сторін і "суд" перейшов до допиту свідків у цій справі. Зокрема, допитали оперативного офіцера ФСБ, який повідомив, що "у них була інформація про причетність Владислава Єсипенка до незаконного обігу боєприпасів та вибухівки. Далі з'явилася інформація, що Єсипенко буде везти боєприпаси, а офіцери ФСБ організували операцію по його затриманню. Також офіцер ФСБ спростував факт катування журналіста.

Після цього було допитано ще одного свідка – кінолога, який оглядав машину підсудного разом з собакою. У суді він підтвердив, що його собака знайшла вибуховий пристрій в автомобілі Єсипенка.

Наступне засідання суду відбудеться 13 вересня.