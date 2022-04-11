Российские оккупанты обустроили один из фильтрационных лагерей в Мангуше – это поселок по дороге из Мариуполя в Бердянск. По данным уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, теперь каждый выезжающий из Мариуполя в этом направлении должен пройти фильтрацию. Она довольно долгая и жестокая.

"Оккупанты просто проводят зачистку. Людей спрашивают, они за или против России. "Нацики" или нет. Есть ли родные, которые остались в Украине и тому подобное. У нас есть показания людей, которых принудительно вывозят из фильтрационных лагерей в Таганрог или Саранск",

— рассказала Людмила Денисова.

В то же время Россияне не хотят ничего делать для того, чтобы освободить своих родных из плена.

Она рассказала пример своего коллеги, чьи родственники проживали в Мариуполе. Те, кто жил на правом берегу, выехали в Запорожье, живших на левом – вывезли в Суздаль. С 20 марта с ними нет связи.

Денисова также отметила, что Россия всячески препятствует гуманитарным коридорам, вывозит украинцев на свою территорию. С начала войны благодаря гуманитарным коридорам на безопасную территорию Украины было вывезено чуть больше 250 тысяч наших граждан. А на территорию России оккупанты вывезли 615 тысяч украинцев.