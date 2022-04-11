Російські окупанти облаштували один з фільтраційних таборів в Мангуші – це селище по дорозі з Маріуполя до Бердянська. За даними уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, тепер кожен, хто виїжджає з Маріуполя в цьому напрямку, має пройти фільтрацію. Вона доволі довго та жорстока.

Окупанти просто проводять зачистку. Людей питають, вони за чи проти Росії. "Нацики" чи ні. Чи є рідні, які залишилися в Україні абощо. Ми маємо свідчення людей, яких примусово вивозять з фільтраційних таборів до Таганрогу або Саранська,

– розповіла Людмила Денісова.

Водночас Росіяни не хочуть нічого робити для того, щоб визволити своїх рідних з полону

Вона також розповіла приклад свого колеги, чиї родичі проживали в Маріуполі. Ті, хто мешкав на правому березі, виїхали до Запоріжжя, тих, що жили на лівому – вивезли до Суздаля. З 20 березня з ними немає зв'язку.

Денісова також зазначила, що Росія усіляко перешкоджає гуманітарним коридорам, натомість вивозить українців на свою територію. З початку війни завдяки гуманітарним коридорам на безпечну територію України було вивезено трохи більше ніж 250 тисяч наших громадян. А на територію Росії окупанти вивезли 615 тисяч українців.