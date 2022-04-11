Як розповіла Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, Україна робить усе можливе та неможливе, щоб знайти своїх громадян, які потрапили у полон, та повернути їх додому. А от росіяни такою активністю не відзначаються.

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Вони не будуть боротися за своїх

Українські матері були готові віддати матерям російських військових їхніх синів, якби ті приїхали у Київ. Але ті розповідають, що не можуть приїхати.

Також українська сторона пропонувала матерям росіян виходити на мітинги та тиснути на Путіна, але сподіватися на це марно.

"Але вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боролися на Майдані, як боремося зараз. Коли ми знаємо про кожну зниклу людину, знаємо її особливі прикмети, обізнані в тому, кого шукаємо. Шукаємо їх навіть на території Росії", – повідомила Денісова.

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