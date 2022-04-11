Окупанти пробували атакувати наші війська. У результаті українські бійці ліквідували майже 100 росіян та знищили близько 30 одиниць техніки.
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Що втратили загарбники
- особовий склад – 92 окупанти,
- танки – 1,
- БТР/БМП – 3,
- артилерійські системи – 3,
- АТ – 24,
- гелікоптери – 1,
- БПЛА – 3.
Додамо, що за 45 днів війни проти України російські війська втратили суттєві запаси техніки. Зокрема, ворожа армія втратила щонайменше 137 гелікоптерів.
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