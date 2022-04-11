Окупанти пробували атакувати наші війська. У результаті українські бійці ліквідували майже 100 росіян та знищили близько 30 одиниць техніки.

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Що втратили загарбники

  • особовий склад – 92 окупанти,
  • танки – 1,
  • БТР/БМП – 3,
  • артилерійські системи – 3,
  • АТ – 24,
  • гелікоптери – 1,
  • БПЛА – 3.

Додамо, що за 45 днів війни проти України російські війська втратили суттєві запаси техніки. Зокрема, ворожа армія втратила щонайменше 137 гелікоптерів.

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