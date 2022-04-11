Оккупанты пробовали атаковать наши войска. В результате украинские бойцы ликвидировали около 100 россиян и уничтожили около 30 единиц техники.

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Потери захватчиков

личный состав – 92 оккупанта,

танки – 1,

БТР/БМП – 3,

артиллерийские системы – 3,

АО – 24,

вертолеты – 1,

БПЛА – 3.

За 45 дней войны против Украины российские войска потеряли существенные запасы техники. В частности, вражеская армия потеряла по меньшей мере 137 вертолетов.

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