Оккупанты пробовали атаковать наши войска. В результате украинские бойцы ликвидировали около 100 россиян и уничтожили около 30 единиц техники.
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Потери захватчиков
- личный состав – 92 оккупанта,
- танки – 1,
- БТР/БМП – 3,
- артиллерийские системы – 3,
- АО – 24,
- вертолеты – 1,
- БПЛА – 3.
За 45 дней войны против Украины российские войска потеряли существенные запасы техники. В частности, вражеская армия потеряла по меньшей мере 137 вертолетов.
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