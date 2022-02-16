Людмила Денисова подчеркнула, что такой приговор является незаконным. Поэтому она обратилась к международным организациям с призывом обратить внимание на нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях.

Обратите внимание В оккупированном Крыму осудили журналиста Есипенко

Обвинения против журналиста выдуманные

Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что обвинения против Владислава Есипенко являются вымышленными, а само дело – сфальсифицированным. Людмила Денисова осудила такие действия оккупационных властей полуострова.

Приговор Владиславу Есипенко является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мысли во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом,

– подчеркнула Денисова.

Поэтому омбудсмен призвала международное сообщество обратить внимание на политически мотивированные преследования Россией украинцев на оккупированных ею территориях.

Приговор Есипенко: главное

Оккупационный "суд" Крыма осудил журналиста-фрилансера "Радио Свобода" Владислава Есипенко по обвинению в якобы хранении взрывчатки и сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Во время заседания оккупационного суда Есипенко заявил, что давал показания под пытками. Журналиста жестко били в подвалах Бахчисарая, а также пытали электрическим током.

Ему назначили приговор в виде 6 лет колонии общего режима и штраф в размере 110 тысяч рублей.

Больше о пытках Есипенко в выпуске "Территория равенства": смотрите видео

Текст публикации Людмилы Денисовой

Украинский гражданин Владислав Есипенко незаконно приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 110 тысяч российских рублей.

Такой приговор журналисту "Радио Свобода" вынес подконтрольный России так называемый "Симферопольский районный суд" во временно оккупированном Крыму.

Владислав Есипенко обвинен в якобы "незаконном хранении и перевозке взрывных устройств".

Осуждаю решение так называемого "Симферопольского районного суда", так как все обвинения в отношении гражданина Украины являются надуманными и имеют политическую подоплеку, а уголовное дело является сфабрикованным.

Приговор Владиславу Есипенко является примером запугивания независимых журналистов, подавлением свободы мнения во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий украинских граждан страной-оккупантом.

Обращаю внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям.