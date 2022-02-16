Симферопольский "суд" принял решение отправить журналиста в колонию общего режима. Кроме того, Есипенко должен уплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.

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В чем обвинили Есипенко

Оккупанты обвинили журналиста в якобы хранении взрывчатки. Мол, Есипенко возил с собой в автомобиле гранату. Мужчину задержали 10 марта 2021 года в Крыму.

Сам журналист свою вину отрицает. Он объяснил, что работники ФСБ подкинули ему гранату при обыске. После задержания Есипенко пытали и требовали признаться в том, чего он не делал.

Журналиста пытали

Во время заседания оккупационного суда Есипенко заявил, что давал показания под пытками. Журналиста жестоко избивали в подвалах Бахчисарая, а также пытали электрическим током.

Адвокат мужчины Дмитрий Динзе говорил, что его подзащитный очень подавлен. У Есипенко случались панические атаки, поскольку он боялся угроз ФСБ.

Обратите внимание! Журналист даже писал обращение президенту США Джо Байдену. Он просил усилить давление на Россию с целью освобождения политзаключенных. Письмо в Вашингтон привезла жена политзаключенного. Заметим, в обращении Есипенко подробно описал всю случившуюся с ним ситуацию.

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Полный текст публикации телеграм-канала "Ґрати":

Симферопольский районный суд приговорил фрилансера "Радио Свобода" Владислава Есипенко к шести годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 110 тысяч рублей.

Есипенко обвиняют в приобретении и хранении взрывчатки – гранаты, к которой он, по версии следствия, прикрепил растяжку и возил с собой в машине.

Есипенко отрицает вину и утверждает, что гранату ему подбросили во время обыска оперативники ФСБ. А после задержания пытали, добиваясь показаний.