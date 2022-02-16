Сімферопольський "суд" вирішив відправити журналіста у колонію загального режиму. Крім того, Єсипенко має сплатити штраф у розмірі 110 тисяч рублів.

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У чому звинуватили Єсипенка

Окупанти звинуватили журналіста у нібито зберіганні вибухівки та співпраці з українськими спецслужбами. Мовляв, Єсипенко возив із собою в автомобілі гранату. Чоловіка затримали 10 березня 2021 року у Криму.

Сам журналіст свою вину заперечує. Він пояснив, що працівники ФСБ підкинули йому гранату під час обшуку. Після затримання Єсипенка катували та вимагали зізнатися у тому, чого він не робив.

Журналіста катували

Під час засідання окупаційного суду Єсипенко заявив, що давав свідчення під тортурами. Журналіста жорстко били у підвалах Бахчисараю, а також катували електричним струмом.

Адвокат чоловіка Дмитро Дінзе казав, що його підзахисний дуже пригнічений. У Єсипенка траплялися панічні атаки, оскільки він боявся виконання погроз ФСБ.

Зверніть увагу! Журналіст навіть писав звернення до президента США Джо Байдена. Він просив посилити тиск на Росію з метою звільнення політв'язнів. Лист до Вашингтона привезла дружина політв'язня. Зауважимо, у зверненні Єсипенко детально описав всю ситуацію, яка з ним трапилася.

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Повний текст публікації телеграм-каналу "Ґрати":

Сімферопольський районний суд засудив фрілансера "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка до шести років ув'язнення в колонії загального режиму та штрафу в 110 тисяч рублів.

Єсипенко звинувачують у придбанні та зберіганні вибухівки – гранати, до якої він, за версією слідства, прикріпив розтяжку та возив із собою у машині.

Єсипенко заперечує провину та стверджує, що гранату йому підкинули під час обшуку оперативники ФСБ. А після затримання катували, домагаючись свідчень.