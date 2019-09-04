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      Омбудсменом по государственному языку стал экс-депутат Тарас Кремень

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      Тарас Кремень стал уполномоченным по защите государственного языка
      Тарас Кремень стал уполномоченным по защите государственного языка / Фото из Facebook

      Тарас Кремень стал уполномоченным по защите государственного языка. Его кандидатуру уже отправили на утверждение Кабинету министров.

      Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что Кремень победил в открытом конкурсе на эту должность, проходившем в Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека.

       Это важно: Закон о языке: кто и где должен будет говорить на украинском

      В целом за пост языкового омбудсмена соревновались 11 кандидатов. Все они предоставили комиссии документы о высшем образовании, владение государственным и английским языками, а также имели опыт правозащитной деятельности и защиты государственного языка.

      По результатам открытого конкурса комиссия большинством голосов рекомендовала мне, как Уполномоченному, для представления Кабинета Министров Украины кандидатуру Кремня Тараса Дмитриевича,
      – сообщила Денисова.

      Сам Кремень, комментируя свое назначение заметил, что на долюности его ждет много испытаний и сложная работа

      "На пути к всесторонней защите и утверждении государственного языка в Украине, несмотря на прогрессивный закон, – множество испытаний и кропотливого труда. Верю, что будущий Уполномоченный по защите государственного языка, которого будет выбирать действующий состав Кабмина, будет удостоен высокой миссии", – написал он в фейсбуке.

      Кто такой Тарас Кремень?

      Украинский политик, ученый, по специальности – учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. Кандидат филологических наук, доцент.

      Возглавлял Николаевский областной совет в 2014 году. Тогда же был избран депутатом Верховной Рады VIII созыва от "Народного фронта". В парламенте возглавлял подкомитет по вопросам дошкольного, общего среднего, инклюзивного образования, а также обеспечение реализации права на образование лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория, территория проведения АТО и территория населенных пунктов на линии соприкосновения.

      Кремень является соавтором ряда известных языковых законов. Среди них: закон "Об образовании", "О профессиональном передвысшим образовании", "О среднем образовании" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

      Зачем в Украине языковой омбудсмен?
      Согласно закону о государственном языке в Украине создадут Нацкомиссию по стандартам украинского языка. Она будет обрабатывать и утверждать стандарты государственного языка: правописание, стандарты терминологии, учебники и пособия.

      Поэтому создали должность Уполномоченного по защите украинского языка. Ему можно будет пожаловаться на нарушение языкового закона, ведь он будет защищать украинский язык, устранять ограничения в его использовании и будет отстаивать права украинцев на получение информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины на государственном языке.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Кабинет Министров Украины языковый вопрос Людмила Денисова Украинский язык
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