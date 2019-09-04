Омбудсменом з державної мови став ексдепутат Тарас Кремінь

Тарас Кремінь став уповноваженим із захисту державної мови. Його кандидатуру вже відправили на затвердження Кабінету міністрів.

Обмудсвумен Людмила Денісова розповіла, що Кремінь переміг у відкритому конкурсі на цю посаду, що проходив у Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав людини.

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Загалом між собою за посаду мовного омбудсмена змагалися 11 кандидатів. Усі вони надали комісії документи про вищу освіту, володіння державною та англійською мовами, а також мали досвід правозахисної діяльності та захисту державної мови.

За результатами відкритого конкурсу комісія більшістю голосів рекомендувала мені, як Уповноваженому, для подання Кабінету Міністрів України кандидатуру Креміня Тараса Дмитровича,

– повідомила Денісова.

Сам Кремінь, коментуючи своє призначення зауважив, що на посаді його чекає багато випробувань і складна робота. На посаді він пробуде 5 років.

"На шляху до всебічного захисту та утвердження державної мови в Україні, незважаючи на прогресивний закон, – чимало випробувань і копіткої праці. Вірю, що майбутній Уповноважений із захисту державної мови, якого обиратиме чинний склад Кабміну, буде гідним високої місії", – написав він у фейсбуці.

Хто такий Тарас Кремінь?

Український політик, науковець, за фахом – вчитель української мови та літератури, англійської мови і зарубіжної літератури. Кандидат філологічних наук, доцент.



Очолював Миколаївську обласну раду у 2014 році. Тоді ж був обраний депутатом Верховної Ради VIII скликання від "Народного фронту". У парламенті очолював підкомітет з питань дошкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти, а також забезпечення реалізації права на освіту осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія проведення АТО та територія населених пунктів на лінії зіткнення комітету Ради з питань науки і освіти.



Кремінь є співавтором низки відомих мовних законів. Серед них: закон "Про освіту", "Про фахову передвищу освіту", "Про повну загальну середню освіту" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

У 2017 році Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) виявило, що Кремінь одночасно був нардепом та головув у державних екзаменаційних комісіях у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Відтак, він скоїв адміністративне правопорушення.

Навіщо в Україні мовний омбудсмен? Відповідно до закону про державну мову в Україні створять Нацкомісію зі стандартів української мови. Вона буде опрацьовувати та затверджувати стандарти державної мови: правопис, стандарти термінології, підручники та посібники.



Тому створили посаду Уповноваженого із захисту української мови. Йому можна буде поскаржитися на порушення мовного закону, адже він захищатиме українську мову, усуватиме обмеження у її використанні та буде відстоювати права українців на отримання інформації та послуг в усіх сферах суспільного життя на всій території України державною мовою.