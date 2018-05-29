Омелян анонсировал самый масштабный ремонт дорог за времена независимости Украины
Четыре тысячи километров дорог и рекордные 46 миллиардов гривен – крупнейший ремонт дорог за историю украинской независимости проанонсировали главы Минстерства инфраструктуры Владимир Омелян и "Укравтодора" Славомир Новак.
Вспомнили и о том, что в этом году ответственность за 120 тысяч дорог несут местные администрации.
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Пока что лучше всего автодороги ремонтируют в Запорожской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, а вот хуже всего – на Житомирщине, Сумщине и Полтавщине.
Кроме того, Владимир Омелян и Славомир Новак жаловались на случаи коррупции, когда тендеры на местах выигрывали компании-прокладки. Но некоторые из них до сих пор не подали проектную документацию, то есть деньги просто лежат. Поэтому контроль за выполнением ремонтов усилили.
Мы работаем совместно с Генеральной прокуратурой. И в ближайшее время будет заседание генпрокурора Луценко совместно с Мининфраструктуры, "Укравтодором", где мы примем решение, каким образом привлекать к ответственности местные органы власти,
– подчеркнул министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
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