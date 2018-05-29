Омелян анонсував наймасштабніший ремонт доріг за часи незалежності України

Чотири тисячі кілометрів доріг і рекордні 46 мільярдів гривень – найбільший ремонт доріг за історію української незалежності проанонсували очільники Мінстерства інфраструктури Володимир Омелян і "Укравтодору" Славомір Новак.

Згадали і про те, що в цьому році відповідальність за 120 тисяч доріг несуть місцеві адміністрації.

Читайте також: Дослідження: Критична нестача водіїв стала однією з причин підвищення цін на проїзд в Києві

Поки що найкраще автошляхи ремонтують у Запорізькій, Івано-Франківській і Тернопільській областях, а от найгірше – на Житомирщині, Сумщині і Полтавщині.

Окрім того, Володимир Омелян та Славомір Новак жалілися на випадки корупції, коли тендери на місцях вигравали компанії-прокладки. Але деякі з них і досі не подали проектну документацію, тобто гроші просто лежать. Тому контроль за виконанням ремонтів посилили.

Ми працюємо спільно з Генеральною прокуратурою. І найближчим часом буде засідання генпрокурора Луценка спільно з Мінінфраструктури, "Укравтодором", де ми приймемо рішення, яким чином притягати до відповідальності місцеві органи влади,

– підкреслив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Відео: міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував співпрацю Міністерства з ГПУ