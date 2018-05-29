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Омелян анонсував наймасштабніший ремонт доріг за часи незалежності України

96 Читать новость на русском
Ремонт українських доріг
Ремонт українських доріг / dniprograd.org

Чотири тисячі кілометрів доріг і рекордні 46 мільярдів гривень – найбільший ремонт доріг за історію української незалежності проанонсували очільники Мінстерства інфраструктури Володимир Омелян і "Укравтодору" Славомір Новак.

Згадали і про те, що в цьому році відповідальність за 120 тисяч доріг несуть місцеві адміністрації.

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Поки що найкраще автошляхи ремонтують у Запорізькій, Івано-Франківській і Тернопільській областях, а от найгірше – на Житомирщині, Сумщині і Полтавщині.

Окрім того, Володимир Омелян та Славомір Новак жалілися на випадки корупції, коли тендери на місцях вигравали компанії-прокладки. Але деякі з них і досі не подали проектну документацію, тобто гроші просто лежать. Тому контроль за виконанням ремонтів посилили.

Ми працюємо спільно з Генеральною прокуратурою. І найближчим часом буде засідання генпрокурора Луценка спільно з Мінінфраструктури, "Укравтодором", де ми приймемо рішення, яким чином притягати до відповідальності місцеві органи влади,
– підкреслив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. 

Відео: міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував співпрацю Міністерства з ГПУ

 

Теги: Новини України Новини політики Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Держслужба автодоріг
Джерело: 24 канал
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