Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал граждан ревакцинироваться, потому что в правительстве ожидают очередную волну пандемии. Только в течение 15 декабря в стране было обнаружено почти 60 тысяч новых случаев заражения. Это самый высокий показатель за этот год.

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"Главные медицинские эксперты Великобритании повысили уровень опасности из-за COVID-19 до четвертого – предпоследнего уровня. Национальная медицинская система Англии объявила, что возвращается к самому высокому уровню готовности – к чрезвычайному положению", – заявил Борис Джонсон.

В Великобритании усилили карантин

В Великобритании зафиксировали первую смерть от Омикрона. В Лондоне этот штамм уже стал доминирующим. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации правительство усилило карантинные ограничения.

Теперь защитная маска обязательна во всех общественных местах. В то же время в развлекательные заведения, музеи, рестораны и бары пускают только тех, у кого есть сертификат вакцинации. Работодатели призвали перевести персонал на отдаленную работу.

У меня есть возможность работать из дома. Я, пожалуй, буду совмещать: буду работать 2 дня дома и 3 в офисе,

– рассказала жительница Лондона.

Штамм коронавируса Омикрон распространяется по странам: смотрите видео

Власти Нидерландов бьют тревогу

В Нидерландах фиксируют один из самых высоких в Европе показателей заражений коронавирусом. В течение 15 декабря там было выявлено почти 13 тысяч новых случаев заболеваемости. И это несмотря на введение карантинных ограничений еще в середине ноября.

Для того чтобы предотвратить ухудшение ситуации на рождественские праздники, правительство пошло на новые шаги. С 20 декабря всех учащихся начальных и средних классов отправят на каникулы.

В то же время, действие комендантского часа для развлекательных заведений, ресторанов, баров и ночных клубов продлили до 14 января.

Надеюсь, большинство людей поймет, что продление карантина неизбежно по 2 причинам. Во-первых, из-за высоких показателей заболеваемости. Во-вторых, из-за нового штамма Омикрон,

– заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Ученые прогнозируют новую волну пандемии

Ученые очень осторожны с выводами касательно Омикрона, ведь пока им не хватает данных об инфекции. В фармацевтической компании Moderna не исключают, что из штаммов Дельта и Омикрон может появиться новый супервирус, если они объединятся в одном больном.

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Такое развитие событий возможно, согласно исследованиям, которые проводились в Южно-Африканской Республике, где впервые обнаружили Омикрон. Однако в самой ЮАР призывают не паниковать, ведь новый штамм может быть не таким вредным, как Дельта.

"Он распространяется, как пожар в лесу, но очень мало людей имеют тяжелое течение болезни. Такая ситуация может указывать на то, что он будет много раз меняться. Да, он может остаться очень заразным, но слабым. Со временем может вообще исчезнуть, – рассказал министр здравоохранения ЮАР Джо Паахла.

Ученым пока не хватает информации об Омикроне / Фото Unsplash

Что советуют в ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения советуют не терять бдительность. Омикрон уже был обнаружен в более чем 75 странах мира. Впрочем, по мнению международных экспертов, реальные масштабы распространения нового штамма значительно больше.

Для того чтобы избежать стремительного скачка заражений, они советуют соблюдать все карантинные ограничения.

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"Даже если Омикрон способствует менее тяжелым случаям, количество заражений может стать таким, что больные переполнят неподготовленные системы здравоохранения", – заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

По его словам, только вакцинация не сможет вывести страны из этого кризиса. Они должны предупреждать распространение Омикрона с помощью хорошо известных методов.

Речь не о том, чтобы заменить вакцинами ношение защитных масок, дистанцирование, проветривание помещений или мытье рук – нужно постоянно делать все это.

Какова ситуация в Украине

Пока в Украине Омикрон не обнаружили. Однако в Министерстве здравоохранения ожидают, что "нежелательный гость" посетит нас уже в ближайшее время.