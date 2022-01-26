Об этом заявила представительница украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Мария Мезенцева в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Она назвала это украинской победой.

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"Не имеет морального права человек, являющийся украинофобом и оскорбляющий словами другие делегации. Вообще – он не уважает Европейский суд по правам человека и Россия не выполняет решения этого суда", – пояснила Мезенцева.

Что говорила украинская делегация

Во время выступления в ПАСЕ Мезенцева отметила, что представители Украины устали от обсуждений и инициатив – это уже в третий раз после возвращения российской делегации в 2019 году.

Важно! Россия приостановила участие в заседаниях ПАСЕ в январе 2015 года. Причиной стало оскорбление того, что представителей Кремля лишили права голоса в 2014 году из-за агрессии на украинской территории. Вернули право голоса России в июне 2019 года.

Я сказала об огромных потерях Украины, Грузии, Молдовы, которые тоже являются членами организации и то, что Европа должна думать о собственной безопасности, ведь Россия сейчас не остановится ни перед чем.

– подчеркнула Мезенцева.

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