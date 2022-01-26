Об этом заявила представительница украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Мария Мезенцева в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Она назвала это украинской победой.
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"Не имеет морального права человек, являющийся украинофобом и оскорбляющий словами другие делегации. Вообще – он не уважает Европейский суд по правам человека и Россия не выполняет решения этого суда", – пояснила Мезенцева.
Что говорила украинская делегация
Во время выступления в ПАСЕ Мезенцева отметила, что представители Украины устали от обсуждений и инициатив – это уже в третий раз после возвращения российской делегации в 2019 году.
Я сказала об огромных потерях Украины, Грузии, Молдовы, которые тоже являются членами организации и то, что Европа должна думать о собственной безопасности, ведь Россия сейчас не остановится ни перед чем.
– подчеркнула Мезенцева.
Мезенцева о скандале в ПАСЕ: смотрите видео
Украинофоб в ПАСЕ: что известно
- Глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой очень хотел стать вице-президентом ПАСЕ. Украинцы активно боролись, чтобы этого не допустить.
- Во время голосования 25 января этого кандидатура не набрала нужное количество голосов – его поддержали только 79 человек.
- Толстой, к слову, скандален своим заявлением о том, что "Украины не существует, никогда не существовало и никогда не будет".