Це заявила представниця української делегації у ПАРЄ, нардепка Марія Мезенцева в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Вона назвала це українською перемогою.
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"Не має морального права людина, яка є українофобом і ображає словами інші делегації. Взагалі – вона не шанує Європейський суд з прав людини і Росія не виконує рішення цього суду", – пояснила Мезенцева.
Що говорила українська делегація
Під час виступу у ПАРЄ Мезенцева зазначила, що представники України втомлені від обговорень і ініціатив – це вже втретє після повернення російської делегації в 2019 році.
Я сказала про величезні втрати України, Грузії, Молдови, які теж є членами організації і те, що Європа повинна думати про власну безпеку, адже Росія зараз не зупиниться ні перед чим,
– наголосила Мезенцева.
Мезенцева про скандал у ПАРЄ: дивіться відео
Українофоб у ПАРЄ: що відомо
- Очільник російської делегації у ПАРЄ Петро Толстой дуже хотів стати віцепрезидентом ПАРЄ. Українці активно боролися, аби не допустити цього.
- Під час голосування 25 січня цього кандидатура не набрала потрібної кількості голосів – його підтримали лише 79 осіб.
- Толстой, до слова, скандальний своєю заявою про те, що "України не існує, ніколи не існувало і ніколи не буде".