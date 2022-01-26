Це заявила представниця української делегації у ПАРЄ, нардепка Марія Мезенцева в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Вона назвала це українською перемогою.

До теми Українофоба Петра Толстого з Росії не обрали віцепрезидентом ПАРЄ

"Не має морального права людина, яка є українофобом і ображає словами інші делегації. Взагалі – вона не шанує Європейський суд з прав людини і Росія не виконує рішення цього суду", – пояснила Мезенцева.

Що говорила українська делегація

Під час виступу у ПАРЄ Мезенцева зазначила, що представники України втомлені від обговорень і ініціатив – це вже втретє після повернення російської делегації в 2019 році.

Я сказала про величезні втрати України, Грузії, Молдови, які теж є членами організації і те, що Європа повинна думати про власну безпеку, адже Росія зараз не зупиниться ні перед чим,
– наголосила Мезенцева.

Мезенцева про скандал у ПАРЄ: дивіться відео

Українофоб у ПАРЄ: що відомо

  • Очільник російської делегації у ПАРЄ Петро Толстой дуже хотів стати віцепрезидентом ПАРЄ. Українці активно боролися, аби не допустити цього.
  • Під час голосування 25 січня цього кандидатура не набрала потрібної кількості голосів – його підтримали лише 79 осіб.
  • Толстой, до слова, скандальний своєю заявою про те, що "України не існує, ніколи не існувало і ніколи не буде".