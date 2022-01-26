Це заявила представниця української делегації у ПАРЄ, нардепка Марія Мезенцева в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Вона назвала це українською перемогою.

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"Не має морального права людина, яка є українофобом і ображає словами інші делегації. Взагалі – вона не шанує Європейський суд з прав людини і Росія не виконує рішення цього суду", – пояснила Мезенцева.

Що говорила українська делегація

Під час виступу у ПАРЄ Мезенцева зазначила, що представники України втомлені від обговорень і ініціатив – це вже втретє після повернення російської делегації в 2019 році.

Важливо! Росія припинила участь у засіданнях ПАРЄ у січні 2015 року. Причиною стала образа на те, що представників Кремля позбавили права голосу у 2014 році через агресію на українській території. Повернули право голосу Росії у червні 2019 року.

Я сказала про величезні втрати України, Грузії, Молдови, які теж є членами організації і те, що Європа повинна думати про власну безпеку, адже Росія зараз не зупиниться ні перед чим,

– наголосила Мезенцева.

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