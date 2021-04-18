"Он не зас*ал, в отличие от других политиков": каким был Яворивский времен Революции Достоинства
Владимира Яворивского знали не только как известного писателя, публициста, политика и общественного деятеля. Некоторым он прежде всего запомнился как участник Революции Достоинства. Во время тех событий Яворивский участвовал в Автомайдане и не раз отмечался по-настоящему яркими поступками.
Источник:Facebook Сергея Гаджинова
По словам активиста, до Революции Достоинства он воспринимал Яворивского как паркетного политика из телевизора. Но в итоге изменил свое мнение, поскольку "в жизни Яворивский оказался суперкрутым чуваком".
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Активист вспоминает, что Владимир Яворивский не боялся ничего. В частности, был с Автомайданом во время всех громких и опасных событий.
"Ночные дежурства, патрулирование, доставка шин, поездки к Медведчуку, Пшонке, Захарченко и в Межигорье, конечно. Часто ездил в моем Touareg. А когда нас останавливали гаишники быстро пересаживался за руль и вкусно, изящно превращал того в клоуна", – отметил активист.
Также он рассказал о событиях 19 января 2014 года. Именно тогда в Киеве на Народном Вече собралось несколько десятков тысяч митингующих. Постепенно мирная акция переросла в жесткое противостояние с милицией и внутренними войсками
Тогда некоторые политики зас*али, а Яворивский сел за руль своей Volvo и повел колонну Автомайдана на Грушевского. И не важны ему былы крики, что в нас обязательно будут стрелять. Он был спокоен и уверенн. Был готов заменить свою жизнь на нашу свободу,
– добавил активист.
Завершил он свое сообщение словами: "Вечная память и земля пухом".
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Умер Владимир Яворивский: что о нем известно
- Родился 11 октября 1942 года в селе Текловка Винницкой области.
- В 1964 году окончил Одесский государственный университет имени Ильи Мечникова. По образованию был преподавателем украинского языка и литературы.
- После учебы работал редактором одесского радио, корреспондентом газеты "Литературная Украина", редактором запорожского радио, киносценаристом львовского телевидения, литконсультантом, референтом Союза писателей УССР.
- Является одним из основателей Народного Руха Украины. Также был народным депутатом I, II, IV, V и VI созывов. В последних трех представлял "Блок Юлии Тимошенко".
- С октября 2001-го по ноябрь 2011 года был председателем Союза писателей Украины. Также вел публицистическую колонку в издании СПУ "Литературная Украина.
- На протяжении многих лет вел на Первом канале Украинского радио авторскую передачу "20 минут с Владимиром Яворивским".
- Написал ряд прозаических произведений. В частности, был одним из первых, кто заявил во весь голос о Чернобыльской трагедии (в 1988 году вышел его роман "Мария с полынью в конце века").
- Также Владимир Яворивский является одним из немногих украинских писателей, чье произведение экранизировали. В 2002 году по его повести "Варвара среди варваров" вышел телефильм "Прощание с Каиром".
- В 1984 году Владимир Яворивский стал лауреатом государственной премии Украины имени Тараса Шевченко за повесть "Вечные Кортелисы". Кроме того, в 2005 году его наградили орденом "За заслуги" III степени.
Данные взяты из Википедии
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