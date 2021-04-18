Владимира Яворивского знали не только как известного писателя, публициста, политика и общественного деятеля. Некоторым он прежде всего запомнился как участник Революции Достоинства. Во время тех событий Яворивский участвовал в Автомайдане и не раз отмечался по-настоящему яркими поступками.

По словам активиста, до Революции Достоинства он воспринимал Яворивского как паркетного политика из телевизора. Но в итоге изменил свое мнение, поскольку "в жизни Яворивский оказался суперкрутым чуваком".

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Активист вспоминает, что Владимир Яворивский не боялся ничего. В частности, был с Автомайданом во время всех громких и опасных событий.

"Ночные дежурства, патрулирование, доставка шин, поездки к Медведчуку, Пшонке, Захарченко и в Межигорье, конечно. Часто ездил в моем Touareg. А когда нас останавливали гаишники быстро пересаживался за руль и вкусно, изящно превращал того в клоуна", – отметил активист.

Также он рассказал о событиях 19 января 2014 года. Именно тогда в Киеве на Народном Вече собралось несколько десятков тысяч митингующих. Постепенно мирная акция переросла в жесткое противостояние с милицией и внутренними войсками

Тогда некоторые политики зас*али, а Яворивский сел за руль своей Volvo и повел колонну Автомайдана на Грушевского. И не важны ему былы крики, что в нас обязательно будут стрелять. Он был спокоен и уверенн. Был готов заменить свою жизнь на нашу свободу,

– добавил активист.

Завершил он свое сообщение словами: "Вечная память и земля пухом".

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Умер Владимир Яворивский: что о нем известно

Родился 11 октября 1942 года в селе Текловка Винницкой области.

В 1964 году окончил Одесский государственный университет имени Ильи Мечникова. По образованию был преподавателем украинского языка и литературы.

После учебы работал редактором одесского радио, корреспондентом газеты "Литературная Украина", редактором запорожского радио, киносценаристом львовского телевидения, литконсультантом, референтом Союза писателей УССР.

Является одним из основателей Народного Руха Украины. Также был народным депутатом I, II, IV, V и VI созывов. В последних трех представлял "Блок Юлии Тимошенко".

С октября 2001-го по ноябрь 2011 года был председателем Союза писателей Украины. Также вел публицистическую колонку в издании СПУ "Литературная Украина.

На протяжении многих лет вел на Первом канале Украинского радио авторскую передачу "20 минут с Владимиром Яворивским".

Написал ряд прозаических произведений. В частности, был одним из первых, кто заявил во весь голос о Чернобыльской трагедии (в 1988 году вышел его роман "Мария с полынью в конце века").

Также Владимир Яворивский является одним из немногих украинских писателей, чье произведение экранизировали. В 2002 году по его повести "Варвара среди варваров" вышел телефильм "Прощание с Каиром".

В 1984 году Владимир Яворивский стал лауреатом государственной премии Украины имени Тараса Шевченко за повесть "Вечные Кортелисы". Кроме того, в 2005 году его наградили орденом "За заслуги" III степени.

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