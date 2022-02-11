Члены Нацсовета приняли решение относительно российского пропагандиста на заседании 10 февраля. Они вспомнили, что Киселев был в санкционном, но не в "черном списке" Украины.

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Член Нацсовета: он точно не единственный

Член Нацсовета Александр Бурмагин отметил, что одного из главных пропагандистов Кремля внесли в санкционный список указом президента в 2018 году. Также к нему применили и санкции на уровне Евросоюза, хотя Киселев оспаривал их, но суд отказал в удовлетворении жалобы.

Киселев был частью кремлевской пропаганды, которая поддерживала размещение российских войск. Фактически отметили, что это пропагандист №1, который поддерживал агрессию России в отношении Украины,

– подчеркнул Бурмагин.

По его словам, подобное решение – не последнее, поскольку "этот господин точно не единственный, кто создает угрозу нашей национальной безопасности в информационной сфере". Руководительница же Нацсовета Ольга Герасимюк ждет быстрой реакции Министерства культуры и информполитики.

Кто такой Дмитрий Киселев Дмитрий Киселев сейчас является одним из Дмитрий Киселев сейчас является одним из главных пропагандистов Кремля . Именно ему принадлежат легендарные высказывания про "радиоактивный пепел" и "совпадение". Он несколько лет работал в Украине и даже положительно о ней отзывался, однако с началом российско-украинской войны стал автором фейков об Украине на российском телевидении.

"Черный список" Минкульта: кратко

В Минкульте создали "черный список" еще в 2015 году. Сейчас в "черном списке" находятся 208 человек.

Туда в основном попадают российские исполнители, которые незаконно посещали оккупированный Крым или публично поддерживали агрессию России.

Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, Минкульт составляет на основании обращений Совета нацбезопасности и обороны Украины и СБУ Украины, а также Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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