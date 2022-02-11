Члени Нацради ухвалили рішення щодо російського пропагандиста на засіданні 10 лютого. Вони згадали, що Кисельов був у санкційному, але не в "чорному списку" України.
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Член Нацради: Він точно не єдиний
Член Нацради Олександр Бурмагін зауважив, що одного з головних пропагандистів Кремля внесли до санкційного списку указом президента у 2018 році. Також до нього застосували й санкції на рівні Євросоюзу, хоч Кисельов оскаржував їх, але суд відмовив у задоволенні скарги.
Кисельов був частиною кремлівської пропаганди, яка підтримувала розміщення російських військ. Фактично зазначили, що це пропагандист №1, який підтримував агресію Росії щодо України,
– підкреслив Бурмагін.
За його словами, подібне рішення – не останнє, оскільки "цей пан точно не єдиний, хто створює загрозу нашій національній безпеці в інформаційній сфері". Очільниця ж Нацради Ольга Герасимюк чекає швидку реакцію Міністерства культури та інформполітики.
Хто такий Дмитро КисельовДмитро Кисельов зараз є одним із головних пропагандистів Кремля. Саме йому належать легендарні вислови про "радіоактивний попіл" і "совпадение". Він кілька років працював в Україні та навіть позитивно про неї відгукувався, проте з початком російсько-української війни став автором фейків про Україну на російському телебаченні.
"Чорний список" Мінкульту: коротко
- У Мінкульті створили "чорний список" ще у 2015 році. Зараз в "чорному списку" перебуває 208 осіб.
- Туди здебільшого потрапляють російські виконавці, які незаконно відвідували окупований Крим або публічно підтримували агресію Росії.
- Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, Мінкульт складає на підставі звернень Ради нацбезпеки та оборони України та СБУ України, а також Нацради України з питань телебачення та радіомовлення.
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