Члени Нацради ухвалили рішення щодо російського пропагандиста на засіданні 10 лютого. Вони згадали, що Кисельов був у санкційному, але не в "чорному списку" України.

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Член Нацради: Він точно не єдиний

Член Нацради Олександр Бурмагін зауважив, що одного з головних пропагандистів Кремля внесли до санкційного списку указом президента у 2018 році. Також до нього застосували й санкції на рівні Євросоюзу, хоч Кисельов оскаржував їх, але суд відмовив у задоволенні скарги.

Кисельов був частиною кремлівської пропаганди, яка підтримувала розміщення російських військ. Фактично зазначили, що це пропагандист №1, який підтримував агресію Росії щодо України,
– підкреслив Бурмагін.

За його словами, подібне рішення – не останнє, оскільки "цей пан точно не єдиний, хто створює загрозу нашій національній безпеці в інформаційній сфері". Очільниця ж Нацради Ольга Герасимюк чекає швидку реакцію Міністерства культури та інформполітики.

Хто такий Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов зараз є одним із головних пропагандистів Кремля. Саме йому належать легендарні вислови про "радіоактивний попіл" і "совпадение". Він кілька років працював в Україні та навіть позитивно про неї відгукувався, проте з початком російсько-української війни став автором фейків про Україну на російському телебаченні.

"Чорний список" Мінкульту: коротко

  • У Мінкульті створили "чорний список" ще у 2015 році. Зараз в "чорному списку" перебуває 208 осіб.
  • Туди здебільшого потрапляють російські виконавці, які незаконно відвідували окупований Крим або публічно підтримували агресію Росії.
  • Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, Мінкульт складає на підставі звернень Ради нацбезпеки та оборони України та СБУ України, а також Нацради України з питань телебачення та радіомовлення.

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