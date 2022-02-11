Члени Нацради ухвалили рішення щодо російського пропагандиста на засіданні 10 лютого. Вони згадали, що Кисельов був у санкційному, але не в "чорному списку" України.

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Член Нацради: Він точно не єдиний

Член Нацради Олександр Бурмагін зауважив, що одного з головних пропагандистів Кремля внесли до санкційного списку указом президента у 2018 році. Також до нього застосували й санкції на рівні Євросоюзу, хоч Кисельов оскаржував їх, але суд відмовив у задоволенні скарги.

Кисельов був частиною кремлівської пропаганди, яка підтримувала розміщення російських військ. Фактично зазначили, що це пропагандист №1, який підтримував агресію Росії щодо України,

– підкреслив Бурмагін.

За його словами, подібне рішення – не останнє, оскільки "цей пан точно не єдиний, хто створює загрозу нашій національній безпеці в інформаційній сфері". Очільниця ж Нацради Ольга Герасимюк чекає швидку реакцію Міністерства культури та інформполітики.

Хто такий Дмитро Кисельов Дмитро Кисельов зараз є одним із Дмитро Кисельов зараз є одним із головних пропагандистів Кремля . Саме йому належать легендарні вислови про "радіоактивний попіл" і "совпадение". Він кілька років працював в Україні та навіть позитивно про неї відгукувався, проте з початком російсько-української війни став автором фейків про Україну на російському телебаченні.

"Чорний список" Мінкульту: коротко

У Мінкульті створили "чорний список" ще у 2015 році. Зараз в "чорному списку" перебуває 208 осіб.

Туди здебільшого потрапляють російські виконавці, які незаконно відвідували окупований Крим або публічно підтримували агресію Росії.

Перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, Мінкульт складає на підставі звернень Ради нацбезпеки та оборони України та СБУ України, а також Нацради України з питань телебачення та радіомовлення.

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