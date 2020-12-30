Руслан Щербань также сообщил, что 24 года не общается со старшим братом Евгением.

Сын убитого донецкого бизнесмена Евгения Щербаня Руслан рассказал, как партнеры отца отвернулись от него после смерти. Об этом говорится в его интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Щербань-младший рассказал, что с момента убийства отца не общается со старшим братом Евгением.

Я бы сказал, что на сегодняшний день я не 4 года с ним не общаюсь – я не общаюсь с ним 24 года ... Я хотел, чтобы у меня был старший брат, который обо мне будет заботиться. Не я, а он обо мне. Обо мне будет думать, позвонит, спросит, деньги передаст ... Но сложилась жизнь по-другому,

– сказал он.

По его словам, среди немногих людей, кто помогал и общался с ним после убийства, был народный артист СССР, уроженец Донецкой области Иосиф Кобзон.

Я этого человека любил и всегда буду любить. Он мне стал вторым отцом... Это эпоха, это такая мощь, такая глыба... Такая огромная энергия была... Человек, который, наверное, никому в жизни не отказал. Помогал всем и всегда. Даже когда он был уже при смерти, он все равно кому-то пытался помочь,

– рассказал он о Кобзоне.

Руслан Щербань утверждает, что среди тех, кто оказывал ему поддержку, был бизнесмен Ринат Ахметов. С ним, по словам Щербаня-младшего, они регулярно контактируют.

"Я Рината Ахметова знаю больше 30 лет. До смерти отца он общался с моим отцом, после – со мной. Мы до сих пор общаемся, дружим, звоним друг другу, пьем чай, встречаемся без всяких проблем", – сказал он.

Ранее сайт hromadske.ua выпустил документальный фильм "Наследник", где старший сын Евгения Щербаня комментирует распределение бизнеса отца после смерти.

Бизнесмен Евгений Щербань был убит в Донецке в 1996 году. Один из обвиняемых в совершении преступления получил пожизненный приговор.