Руслан Щербань також повідомив, що 24 роки не спілкується зі старшим братом Євгеном.

Син убитого донецького бізнесмена Євгена Щербаня Руслан розповів, як партнери батька відвернулися від нього після смерті. Про це мовиться в його інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Щербань-молодший розповів, що з моменту вбивства батька не спілкується зі старшим братом Євгеном.

Я б сказав, що на сьогоднішній день я не 4 роки з ним не спілкуюся – я не спілкуюся з ним 24 роки ... Я хотів, щоб у мене був старший брат, який про мене буде піклуватися. Не я, а він про мене. Про мене буде думати, подзвонить, запитає, гроші передасть ... Але склалося життя по-іншому,

– сказав він.

За його словами, серед небагатьох людей, хто допомагав і спілкувався з ним після вбивства, був народний артист СРСР, уродженець Донецької області Йосип Кобзон.

Я цю людину любив і завжди буду любити. Він мені став другим батьком ... Це епоха, це така міць, така брила ... Така величезна енергія була ... Людина, яка, напевно, нікому в житті не відмовив. Допомагав всім і завжди. Навіть коли він був уже при смерті, він все одно комусь намагався допомогти,

– розповів він про Кобзона.

Руслан Щербань стверджує, що серед тих, хто чинив йому підтримку, був бізнесмен Рінат Ахметов. З ним, за словами Щербаня-молодшого, вони регулярно контактують.

"Я Ріната Ахметова знаю більше 30 років. До смерті батька він спілкувався з моїм батьком, після – зі мною. Ми до сих пір спілкуємося, дружимо, телефонуємо один одному, п'ємо чай, зустрічаємося без всяких проблем", – сказав він.

Раніше сайт hromadske.ua випустив документальний фільм "Спадкоємець", де старший син Євгена Щербаня коментує розподіл бізнесу батька після смерті.

Бізнесмен Євген Щербань був убитий в Донецьку в 1996 році. Один з обвинувачених у скоєнні злочину отримав довічний вирок.