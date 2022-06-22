Он отметил, что 21 июня совершил бы пост, посвященный годовщине боя с Виталием Кличко, но решил отдать ему честь в этот день.

Он участвует в величайшем бою своей жизни, и его жертвы, чтобы служить своим согражданам, вызывают не просто похвалу, но и восхищение,

– написал Льюис.

Он отметил мужество Виталия Кличко вне боксерского ринга.

Чтобы выйти на боксерский ринг, нужно иметь большое мужество, и, как бойцы, мы знаем, что каждый бой может быть нашим последним, но его мужество отстаивать свою страну и сограждан требует другого уровня отваги и любви. Поэтому 21 июня я отдаю честь тебе, мой друг Виталий. Пусть Бог хранит тебя и благословит миром, любовью и счастьем,

– подытожил боксер.

Ранее стало известно, что Виталию Кличко присуждена международная премия Артура Эшера за мужество.