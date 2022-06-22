Він зазначив, що 21 червня зробив би пост, присвячений річниці бою з Віталієм Кличко, але вирішив віддати йому честь у цей день.

Він бере участь у найбільшому бою свого життя, і його жертви, щоб служити своїм співгромадянам, викликають не просто похвалу, а й захоплення,

– написав Льюіс.

Він відзначив мужність Віталія Кличка поза межами боксерського рингу.

Щоб вийти на боксерський ринг, потрібно мати велику мужність, і, як бійці, ми знаємо, що кожен бій може бути нашим останнім, але його мужність відстоювати свою країну та співгромадян, вимагає іншого рівня відваги та любові. Тож цього 21 червня я віддаю честь тобі, мій друже Віталій. Нехай Бог береже тебе і благословить миром, любов’ю та щастям,

– підсумував боксер.

Раніше стало відомо, що Віталію Кличко присуджено міжнародну премію Артура Ешера за мужність.