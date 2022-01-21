Зеленский в интервью подчеркнул, что Путин не молодой. Следовательно, если осмелится забрать украинские территории, это будет временной победой.

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Путин не молодой, и я считаю, что ему следует подумать о том, что он оставит после себя. Если он заберет территорию Украины, то это будет временная победа одного народа над другим,

– заявил президент.

Также он добавил, что у него много друзей и знакомых в России, которые сожалеют о том, что произошло между странами.

"Наши территории вернутся к нам. В 2014 году мы дружили, сейчас мы воюем друг с другом. Думаю, у Путина есть большие шансы согласиться на мирное решение, сесть за стол и найти компромисс", – сказал Зеленский.

Вероятная агрессия России: что известно

Экс-спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер заявлял, что глава Кремля полон решимости отпраздновать 100-летие СССР, создав новую Российскую империю. В декабре 2022 года – 100 лет со дня основания Советского союза.

В то же время командующий ВСУ Валерий Залужный подчеркивал, что мы имеем дело с миллионной армией агрессора. Он доказывал партнерам НАТО серьезную угрозу полномасштабного вторжения России. Он отмечал, что это не иллюзия, а реальная угроза.

Также Россия продолжает скапливать войска и технику возле границ Украины. 20 января в сети показали новые спутниковые фото, которые подтверждают это.

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