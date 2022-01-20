Экс-спецпредставитель США по делам Украины убежден, что глава Кремля полон решимости отпраздновать 100-летие СССР таким образом. И руководители НАТО в течение следующих месяцев должны примириться с такой реальностью.

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В НАТО должны прибегнуть к невиданным шагам

Чтобы обеспечить свободу и безопасность в Европе – и сохранить надежду на то, что страны, которые сейчас входят в НАТО, также могут пользоваться свободой и безопасностью, – в НАТО должны быть готовы вернуться до уровня военного присутствия и бдительности, невиданных десятилетиями,

– написал Волкер.

Многое показывают документы о так называемых "гарантиях безопасности", которые представила Россия на рассмотрение США и НАТО. По мнению американского дипломата, Москва "стремится разрушить архитектуру европейской безопасности, существовавшую после Хельсинских соглашений 1975 года". Зато Путин не прочь поделить Европу на западную и российскую сферы влияния.

Хельсинские соглашения не устраивают Москву

Некоторые элементы хельсинкского "декалога" прямо отрицают российские тексты: например, право стран выбирать свои собственные безопасные союзы, невмешательство во внутренние дела других государств, обязательство воздерживаться от угроз или применения силы,

– отметил Волкер.

Период, который был после завершения холодной войны, пояснил экс-спецпредставитель США, подходит к концу. Пока о безопасности в ближайшем будущем не говорится.

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Риторика Кремля относительно Украины: последние новости

Президент Турции Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры на турецкой территории. В Кремле ранее "поблагодарили" и вновь обвинили Киев в невыполнении минских договоренностей.

Вернуться к мирному пути в отношениях призвал главу Кремля и госсекретарь США Энтони Блинкен.

В США пригрозили Путину санкциями в случае вторжения в Украину, однако глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров назвал такие действия "нервным срывом".

Между тем, по информации американских СМИ, глава Кремля подвинул дату вторжения в Украину ближе к весне.

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