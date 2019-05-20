12:55
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОСПУСК РАДЫ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Он разговаривал с Кремлем, – эксперт объяснил обращение Зеленского на русском языке

      636 Читати новину українською
      Он разговаривал с Кремлем, – эксперт объяснил обращение Зеленского на русском языке
      / 24 канал

      Владимир Зеленский заявил, что среди его главных задач на кресле президента является возвращение украинских пленных. Это свидетельствует о готовности нового президента к диалогу с Владимиром Путиным.

      Такое мнение высказывания политический эксперт Олег Рыбачук в эфире 24 канала.

      Что говорил Владимир Зеленский во время речи – читайте на сайте 24

      "Зеленский заявил, что нет никакой речи о том, что мы отдадим свои территории, а также подчеркнул, что нельзя отдать то, что нам принадлежит, а это очень раздражающе для Кремля", – сказал эксперт.

      По его словам, Зеленский заявлением об освобождении украинских военнопленных, противоречат тем сигналам, которые посылал нам Кремль.

      Он на самом деле не делал комплиментарных заигрываний с Кремлем. Он очень жестко сформировал позиции, которые точно не понравятся. По моим ощущениям, он говорил с Путиным, который смотрел эту трансляцию,
      – объяснил Рыбачук.

      Он пояснил, что Зеленский обратился на русском не к русскоязычным гражданам Украины, а к Кремлю.

      Зеленский самом деле разговаривал с Кремлем. Это продолжение этого батла , но это уже он делал на официальной должности,
      – добавил эксперт.

      Речь Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде во время инаугурации: смотрите видео

      Официальные результаты выборов?
      23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.

      результати виборів президентаОфициальные результаты президентских выборов в Украине

      blog_ava
      Инаугурация Владимира Зеленского: первые фото и видео
      сегодня
      6292
      Теги: Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Первый промах Зеленского – роспуск Верховной Рады
      сегодня , 12:04 Первый промах Зеленского – роспуск Верховной Рады
      Сергій Фурса 4545
      Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде
      сегодня , 11:16 Президент Зеленский произнес первую речь в Верховной Раде
      2928
      "Шахтер" – чемпион, обострение борьбы за еврокубки и выживание: главные итоги 29 тура УПЛ
      сегодня , 10:52 "Шахтер" – чемпион, обострение борьбы за еврокубки и выживание: главные итоги 29 тура УПЛ
      Ігор Саджениця 108
      Центробанк России обсчитался почти в 2 раза – промах на миллиарды долларов
      сегодня , 10:01 Центробанк России обсчитался почти в 2 раза – промах на миллиарды долларов
      Злой Одессит 2201
      Инаугурация Зеленского: время и расписание мероприятий
      сегодня , 08:46 Инаугурация Зеленского: время и расписание мероприятий
      42962
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук