Он разговаривал с Кремлем, – эксперт объяснил обращение Зеленского на русском языке

Владимир Зеленский заявил, что среди его главных задач на кресле президента является возвращение украинских пленных. Это свидетельствует о готовности нового президента к диалогу с Владимиром Путиным.

Такое мнение высказывания политический эксперт Олег Рыбачук в эфире 24 канала.

Что говорил Владимир Зеленский во время речи – читайте на сайте 24

"Зеленский заявил, что нет никакой речи о том, что мы отдадим свои территории, а также подчеркнул, что нельзя отдать то, что нам принадлежит, а это очень раздражающе для Кремля", – сказал эксперт.

По его словам, Зеленский заявлением об освобождении украинских военнопленных, противоречат тем сигналам, которые посылал нам Кремль.

Он на самом деле не делал комплиментарных заигрываний с Кремлем. Он очень жестко сформировал позиции, которые точно не понравятся. По моим ощущениям, он говорил с Путиным, который смотрел эту трансляцию,

– объяснил Рыбачук.

Он пояснил, что Зеленский обратился на русском не к русскоязычным гражданам Украины, а к Кремлю.

Зеленский самом деле разговаривал с Кремлем. Это продолжение этого батла , но это уже он делал на официальной должности,

– добавил эксперт.

Речь Президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде во время инаугурации: смотрите видео

Официальные результаты выборов?

23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.



Официальные результаты президентских выборов в Украине