Розмовляв з Кремлем, – експерт пояснив звернення Зеленського російською

Володимир Зеленський заявив, що серед його головних завдань на кріслі президента є повернення українських полонених. Це свідчить про готовність нового президента до діалогу з Володимиром Путіним.

Таку думку вислови політичний експерт Олег Рибачук в ефірі 24 каналу.

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"Зеленський заявив, що немає ніякої мови про те, що ми віддамо свої території, а також наголосив, що не можна віддати те, що нам належить, а це дуже дратівливо для Кремля", – сказав експерт.

За його словами, Зеленський заява про звільнення українських військовополонених, суперечать тим сигналам, які посилав нам Кремль.

Він насправді не робив компліментарних загравань з Кремлем. Він дуже жорстко сформував позиції, які точно не сподобаються. За моїми відчуттями, він говорив з Путіним, який дивився цю трансляцію,

– пояснив Рибачук.

Він пояснив, що Зеленський звернувся російською не до російськомовних громадян України, а до Кремля.

Зеленський насправді розмовляв з Кремлем. Це продовження цього батлу , але це вже він робив на офіційній посаді,

– додав експерт.

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Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.





Офіційні результати президентських виборів в Україні