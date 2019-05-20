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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Розмовляв з Кремлем, – експерт пояснив звернення Зеленського російською

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      Інавгурація Володимира Зеленського
      Інавгурація Володимира Зеленського / 24 канал

      Володимир Зеленський заявив, що серед його головних завдань на кріслі президента є повернення українських полонених. Це свідчить про готовність нового президента до діалогу з Володимиром Путіним.

      Таку думку вислови політичний експерт Олег Рибачук в ефірі 24 каналу.

      Що говорив Володимир Зеленський під час промови – читайте на сайті 24

      "Зеленський заявив, що немає ніякої мови про те, що ми віддамо свої території, а також наголосив, що не можна віддати те, що нам належить, а це дуже дратівливо для Кремля", – сказав експерт.

      За його словами, Зеленський заява про звільнення українських військовополонених, суперечать тим сигналам, які посилав нам Кремль. 

      Він насправді не робив компліментарних загравань з Кремлем. Він дуже жорстко сформував позиції, які точно не сподобаються. За моїми відчуттями, він говорив з Путіним, який дивився цю трансляцію,
      – пояснив Рибачук.

      Він пояснив, що Зеленський звернувся російською не до російськомовних громадян України, а до Кремля.

      Зеленський насправді розмовляв з Кремлем. Це продовження цього батлу , але це вже він робив на офіційній посаді,
      – додав експерт. 

      Промова Президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді під час інавгурації: дивіться відео

      Які офіційні результати виборів?23 квітня Центральна виборча комісія підрахувала 100% голосів президентських виборів. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – майже 49%.

      результати виборів президента
      Офіційні результати президентських виборів в Україні

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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