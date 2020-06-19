14 украинских моряков вернулись из Ливии домой. Они 3 года провели в камерах одной из ливийских тюрем. Судно "Рута" с украинским флагом ливийцы задержали в апреле 2017 года по обвинению в контрабанде нефти. Однако в соответствии с международными морскими конвенциями, члены экипажа отвечают только за доставку грузов, и отнюдь не за лицензии или разрешения.

Как встречали моряков – читайте в материале 24 канала.

Детали Одесские моряки, которые провели 3 года в ливийском плену, вернулись домой

"Обниму и поцелую жену..."

Татьяна Уманец ждала отца – капитана танкера "Рута" Николая Шокун – больше 3 лет. Все это время официальной связи с ним не было.

"В горе, в проблемеах, в постоянных мыслях, как спасти, как вытянуть, как достать, почему мы не двигаемся. Ругали себя. Пытались помочь. Он никогда не жаловался, он сильный человек. Через месяц ему будет 72 года, будем праздновать" , – рассказала дочь моряка Татьяна Уманец.

Сам капитан Николай Шокун говорит, что больше никуда не поплывет, и уже знает, что сделает в первую очередь.

Обниму и поцелую жену. Я просто словами не могу передать, что мы вернулись домой и встретились со своими родными и близкими,

– отметил украинский моряк Николай Шокун.



Капитан Николай Шокун / Скриншот

"Они сражались за меня..."

Во время встречи родные не сдерживали эмоций, а пленники повторяли, что до сих пор не верят – они дома.

"Хочется к родным, близким, чтобы все было хорошо. Это моя любимая племянница, это моя любимая жена Елена – они боролись за меня. Дома две дочери, спешу к ним", – рассказал украинский моряк Сергей Филоненко.



Моряк Сергей Филоненко с племянницей / Скриншот

"Эмоции переполняют. После 3-х лет увидеть сына, жену. Не дождусь, когда дома увижу родителей, дочь, внучку. Сына не узнал, если честно", – поделился эмоциями украинский моряк Александр Кирильчук.



Моряк Александр Кирильчук с семьей / Скриншот

Как морякам удалось вернуться

Борьба за украинских моряков шла на всех фронтах. Воевали за пленников дипломаты, спецслужбы, Офис Президента, волонтеры и благотворители. Ведь за каждого из 14 заплатили выкуп – по 21 тысячи долларов.

Пленники прошли ПЦР-тестирование на COVID-19, их осмотрели врачи. По возвращении домой должны будут пройти двухнедельную самоизоляцию, а потом восстанавливать здоровье, подорванное тюрьмой и голоданием.

В ливийской тюрьме до сих пор находятся четверо украинцев

В ливийской тюрьме до сих пор находятся четверо украинцев, которые были на борту другого судна – "Капитан Хаям", которое было задержано 4 года назад.

Связи с ними нет уже полгода. Поэтому мы не знаем, в каком они сейчас состоянии. Двое из четырех больны гепатитом С. Полтора года там не было украинского посла. В этом регионе, где расположена тюрьма, проходят активные боевые действия,

– объяснила председатель наблюдательного совета фонда помощи морякам "Ассоль" Светлана Фабрикант.

Один из тех, кто не вернулся – Евгений Морарь. Он уже 3 года болен гепатитом. Мама верит, что борьба за Женю завершится победой, и вскоре она увидит сына.

"Обниму и буду рыдать, целовать руки и ноги. Он очень болен. Он там заразился гепатитом", – сказала мама пленного украинского моряка Юлия Омельченко.

За украинцев, которые были членами экипажа судна "Капитан Хаям" также борются украинские дипломаты и благотворители.