14 українських моряків повернулися з Лівії додому. Вони 3 роки провели в камерах однієї із лівійських в'язниць. Судно "Рута" з українським прапором лівійці затримали у квітні 2017 року за звинуваченням у контрабанді нафти. Однак згідно з міжнародними морськими конвенціями, члени екіпажу відповідають тільки за доставку вантажів, і аж ніяк не за ліцензії чи дозволи.

Як зустрічали моряків – читайте у матеріалі 24 каналу.

Деталі Одеські моряки, що провели 3 роки в лівійському полоні, повернулися додому

"Обійму та поцілую дружину..."

Тетяна Уманець чекала на батька – капітана танкера "Рута" Миколу Шокуна – понад 3 роки. Весь цей час офіційного зв'язку з ним не було.

"В горі, в проблемі, у постійних думках, як врятувати, як витягнути, як дістати, чому ми не рухаємося. Сварили себе. Намагалися допомогти. Він ніколи не скаржився, він сильна людина. Через місяць йому буде 72 роки, будемо святкувати", – розповіла донька моряка Тетяна Уманець.



Сам капітан Микола Шокун каже, що більше нікуди не попливе, і вже знає, що зробить першочергово.

Обійму та поцілую дружину. Я просто словами не можу передати, що ми повернулися додому і зустрілися зі своїми рідними та близькими,

– наголосив український моряк Микола Шокун.



Капітан Микола Шокун / Скриншот

"Вони боролися за мене..."

Під час зустрічі рідні не стримували емоцій, а бранці повторювали, що досі не вірять – вони вдома.

"Хочеться до рідних, близьких, щоб вже все було добре. Це моя люба племінниця, це моя кохана дружина Елена – вони боролися за мене. Вдома дві доньки, поспішаю до них", – розповів український моряк Сергій Філоненко.



Моряк Сергій Філоненко з племінницею / Скриншот

"Емоції переповнюють. Після 3-х років побачити сина, дружину. Не дочекаюся, коли вдома побачу батьків, доньку, онучку. Сина не впізнав, якщо чесно", – поділився емоціями український моряк Олександр Кирильчук.



Моряк Олександр Кирильчук з сім'єю / Скриншот

Як морякам вдалося повернутися

Боротьба за українських моряків точилася на всіх фронтах. Воювали за бранців дипломати, спецслужби, Офіс Президента, волонтери і благодійники. Адже за кожного з 14 заплатили викуп – по 21 тисячі доларів.

Бранці пройшли ПЛР-тестування на COVID-19, їх оглянули лікарі. Після повернення додому муситимуть пройти двотижневу самоізоляцію, а вже потім відновлюватимуть здоров'я, підірване тюрмою і голодуванням.

У лівійській в'язниці досі перебувають четверо українців

У лівійській в'язниці і досі перебувають четверо українців, які були на борту іншого судна – "Катітан Хайям", яке було затримане 4 роки тому.

Зв'язку з ними немає вже пів року. Тому ми не знаємо, у якому вони зараз стані. Двоє з чотирьох хворі на гепатит С. Півтора року там не було українського посла. В цьому регіоні, де розташована тюрма, проходять активні бойові дії,

– пояснила голова наглядової ради фонда допомоги морякам "Ассоль" Світлана Фабрикант.

Один із тих, хто не повернувся – Євген Морарь. Він уже 3 роки хворий на гепатит. Мама вірить, що боротьба за Женю завершиться перемогою, і невдовзі вона побачить сина.

"Обійму і буду ридати, цілувати руки і ноги. Він дуже хворий. Він там заразився гепатитом", – сказала мама полоненого українського моряка Юлія Омельченко.



За українців, які були членами екіпажу судна "Капітан Хайям" також борються українські дипломати і благодійники.