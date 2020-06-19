До Києва 19 червня прибув спецрейс з 14 українськими моряками з танкера "Рута". Усі вони понад 3 роки провели в ув'язнені у Лівії після того, як місцева влада захопила танкер.

Про повернення українців додому повідомив Офіс Президента України.

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Це наше завдання – повертати українських громадян. Я дуже радий, що майже через три з половиною роки 14 членів екіпажу танкера "Рута", які були за ґратами в Лівії, повернулися додому. Я радий за них, за їхні сім’ї,

– заявив президент Володимир Зеленський.

Він подякував за успішну роботу Міністерству закордонних справ і Службі безпеки України. Глава МЗС Дмитро Кулеба також відзначив активну роботу фонду допомоги морякам "Асоль".

"Рейс мав прилетіти ще вчора, але з деяких причин затримався в Лівії на добу. Зрештою, все добре. Не всіх можу назвати, але дякую кожному, хто відмінно виконав свою роботу заради цього результату", – зазначив Дмитро Кулеба.

Українські моряки повернулися з лівійського полону: дивіться відео

Чому українці понад 3 роки були в ув'язненні у Лівії

Лівійські війська захопили два танкери, серед яких і українська "Рута" ще у 2017 році. Причиною було буцімто незаконне транспортування нафти.

Танкер "Рута" належить державі Україна, але з 2005 року перебував в оренді у приватної компанії Manchester Shipping S.A. На його борту перебували 14 українців.

Усіх їх затримали лівійські військові, звинуватили у контрабанді й кинули за ґрати. Українські моряки всі разом перебували у тісній камері, де доводилося спати по черзі. Через це у них почалися різні хвороби.



Українські моряки повернулися з лівійського полону / фото ОПУ