Мало доказів: суд не дав дозвіл на арешт росіян, які полонили українських моряків у 2018
Прокуратура України просила суд дозволити затримати російських силовиків, які захопили в полон українських моряків біля Керченської протоки у листопаді 2018. Шевченківський районний суд Києва відмовився такий дозвіл надати.
У кінці травня суд розглянув низку клопотань Офісу генпрокурора про надання дозволу на затримання росіян, причетних до агресії проти українських суден у 2018 році, доправки їх у суд та обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою. Про це розповіли в "РБК-Україна".
Нагадаємо, 22 травня Україна звернулася у Міжнародний трибунал для покарання Росії
Усі клопотання прокуратури суддя Тетяна Левицька відхилила, бо вважає, що у справі замало доказів, які б свідчили, що росіяни переховуються або можуть перешкоджати слідству.
Хто ці росіяни, яких хоче затримати прокуратура
Мовиться про таких підозрюваних:
- Командири російських кораблів "Дон" і "Суздалец" Олексій Саляєв і Сергій Щербаков.
- "Прикордонники" ФСБ у Криму Андрій Шеїн та Олексій Шатохін.
Вони, як вважають у прокуратурі, здійснили акт агресії та напад на українські кораблі, через що 2 українців зазнали травм, а 24 взяли у полон. А ще й шкоди завдали вони Україні на 260 мільйонів гривень.
Усі вони, зауважимо, ховаються від кримінальної відповідальності у Криму, окупованому Росією.
Коротко про захоплення Росією українських кораблів та моряків
- 25 листопада 2018 року росіяни поблизу Керченської протоки захопили три українські кораблі.
- На борту українських суден перебували 24 українських моряки, яких ворог взяв у полон.
- 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права засудив Росію.
- За рішенням трибуналу, Росія мала б негайно звільнити моряків та повернути кораблі.
- Але лише 7 вересня 2019 року моряки повернулися додому, та й то в межах обміну полоненими.
- 18 листопада Росія повернула Україні кораблі – повністю розграбовані.