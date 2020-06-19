Прокуратура України просила суд дозволити затримати російських силовиків, які захопили в полон українських моряків біля Керченської протоки у листопаді 2018. Шевченківський районний суд Києва відмовився такий дозвіл надати.

У кінці травня суд розглянув низку клопотань Офісу генпрокурора про надання дозволу на затримання росіян, причетних до агресії проти українських суден у 2018 році, доправки їх у суд та обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою. Про це розповіли в "РБК-Україна".

Нагадаємо, 22 травня Україна звернулася у Міжнародний трибунал для покарання Росії

Усі клопотання прокуратури суддя Тетяна Левицька відхилила, бо вважає, що у справі замало доказів, які б свідчили, що росіяни переховуються або можуть перешкоджати слідству.

Хто ці росіяни, яких хоче затримати прокуратура

Мовиться про таких підозрюваних:

Командири російських кораблів "Дон" і "Суздалец" Олексій Саляєв і Сергій Щербаков.

"Прикордонники" ФСБ у Криму Андрій Шеїн та Олексій Шатохін.

Вони, як вважають у прокуратурі, здійснили акт агресії та напад на українські кораблі, через що 2 українців зазнали травм, а 24 взяли у полон. А ще й шкоди завдали вони Україні на 260 мільйонів гривень.

Усі вони, зауважимо, ховаються від кримінальної відповідальності у Криму, окупованому Росією.

Коротко про захоплення Росією українських кораблів та моряків