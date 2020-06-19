Мало доказательств: суд не позволил арестовать россиян, пленивших украинских моряков в 2018
Прокуратура Украины просила суд разрешить задержать российских силовиков, которые захватили в плен украинских моряков у Керченского пролива в ноябре 2018 года. Шевченковский районный суд Киева отказался такое разрешение предоставить.
В конце мая суд рассмотрел ряд ходатайств Офиса генпрокурора о предоставлении разрешения на задержание россиян, причастных к агрессии против украинских судов в 2018 году, доставки их в суд и избрания им меры пресечения – содержания под стражей. Об этом рассказали в "РБК-Украина".
Напомним, 22 мая Украина обратилась в Международный трибунал для наказания России
Все ходатайства прокуратуры судья Татьяна Левицкая отклонила, так как считает, что в деле недостаточно доказательств, которые бы свидетельствовали, что россияне скрываются или могут препятствовать следствию.
Кто эти россияне, которых хочет задержать прокуратура
Речь о таких подозреваемых:
- Командиры российских кораблей "Дон" и "Суздалец" Алексей Саляев и Сергей Щербаков.
- "Пограничники" ФСБ в Крыму Андрей Шеин и Алексей Шатохин.
Они, как считают в прокуратуре, осуществили акт агрессии и нападение на украинские корабли, из-за чего 2 украинца получили травмы, а 24 взяли в плен. А еще и вред нанесли они Украина на 260 миллионов гривен.
Все они, заметим, скрываются от уголовной ответственности в Крыму, оккупированном Россией.
Коротко о захвате Россией украинских кораблей и моряков
- 25 ноября 2018 россияне вблизи Керченского пролива захватили три украинских корабля.
- На борту украинских судов находились 24 украинских моряка, которых враг взял в плен.
- 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву осудил Россию.
- По решению трибунала, Россия должна была немедленно освободить моряков и вернуть корабли.
- Но только 7 сентября 2019 моряки вернулись домой, да и то в рамках обмена пленными.
- 18 ноября Россия вернула Украине корабли – полностью разграбленными.