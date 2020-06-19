Прокуратура Украины просила суд разрешить задержать российских силовиков, которые захватили в плен украинских моряков у Керченского пролива в ноябре 2018 года. Шевченковский районный суд Киева отказался такое разрешение предоставить.

В конце мая суд рассмотрел ряд ходатайств Офиса генпрокурора о предоставлении разрешения на задержание россиян, причастных к агрессии против украинских судов в 2018 году, доставки их в суд и избрания им меры пресечения – содержания под стражей. Об этом рассказали в " РБК-Украина ".

Напомним, 22 мая Украина обратилась в Международный трибунал для наказания России

Все ходатайства прокуратуры судья Татьяна Левицкая отклонила, так как считает, что в деле недостаточно доказательств, которые бы свидетельствовали, что россияне скрываются или могут препятствовать следствию.

Кто эти россияне, которых хочет задержать прокуратура

Речь о таких подозреваемых:

Командиры российских кораблей "Дон" и "Суздалец" Алексей Саляев и Сергей Щербаков.

"Пограничники" ФСБ в Крыму Андрей Шеин и Алексей Шатохин.

Они, как считают в прокуратуре, осуществили акт агрессии и нападение на украинские корабли , из-за чего 2 украинца получили травмы, а 24 взяли в плен. А еще и вред нанесли они Украина на 260 миллионов гривен.

Все они, заметим, скрываются от уголовной ответственности в Крыму, оккупированном Россией.

Коротко о захвате Россией украинских кораблей и моряков