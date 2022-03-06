В новом обращении 6 марта президент Владимир Зеленский подчеркнул, что он постоянно получает слова поддержки от партнеров по всему миру, и это он ценит. Но больше всего его тревожит тот факт, что российские войска обстреливают мирное население, передает 24 канал.

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Бомбардировка Одессы станет историческим преступлением

Владимир Зеленский отметил, что с пленными в нашей стране ведут себя в рамках Женевской конвенции.

Более того, украинские ракеты не падают на гражданские объекты России или Беларуси в ответ на их. На те ракеты, которыми обстреливают Житомир, Коростень, Овруч, пригород Киева, юг Украины.

Президент добавил, что россияне готовятся к бомбардировке Одессы. Того города, в который из России всегда приезжали. Города, который дарил россиянам тепло и искренность.

А что теперь? Бомбы против Одессы, артиллерия против Одессы, ракеты против Одессы? Это будет военное преступление. Это будет историческое преступление,

– подчеркнул Зеленский.

Смотрите утреннее видеообращение Владимира Зеленского 6 марта:

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