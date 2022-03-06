У новому зверненні 6 березня президент Володимир Зеленський підкреслив, що він постійно отримує слова підтримки від партнерів по всьому світу, і це він цінує. Але найбільше його тривожить той факт, що російські війська обстрілюють мирне населення, передає 24 канал.

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Бомбардування Одеси стане історичним злочином

Володимир Зеленський наголосив на тому, що з полоненими в нашій країні поводяться в рамках Женевської конвенції.

Ба більше, українські ракети не падають на цивільні об'єкти Росії або Білорусі у відповідь на їхні. На ті ракети, якими обстрілюють Житомир, Коростень, Овруч, передмістя Києва, південь України.

Президент додав, що росіяни готуються до бомбардування Одеси. Того міста, до якого з Росії завжди приїжджали. Міста, яке дарувало росіянам тепло та щирість.

А що тепер? Бомби проти Одеси, артилерія проти Одеси, ракети проти Одеси? Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин,

– наголосив Зеленський.

Дивіться ранкове відеозвернення Володимира Зеленського 6 березня:

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