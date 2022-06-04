Глава нашего государства отметил, что это уже далеко не первый удар россиян по храму. 24 канал передает детали речи президента.

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Россияне готовы сжигать в Украине

Сегодня, 4 июня, в Донецкой области сгорел Всехсвятский скит Святогорской Лавры. Он вспыхнул в результате циничного артиллерийского обстрела оккупантами территории храма.

Зеленский рассказал, что в эту среду, 1 июня, Россия уже наносила обстрелы по Святогорской Лавре – в результате этого тогда погибли три монаха . Богослужение теперь вынужденно проводят в подвале, а грохот вражеской артиллерии и прилеты российских снарядов в лавре не утихают.

Президент добавил, что эта лавра – одна из трех существующих в Украине. В ней ведет богослужение Украинская православная церковь , которую в Москве по-прежнему считают связанной с РПЦ. Впрочем, даже это не останавливает армию российских захватчиков.

Они (россияне – ред. 24 канал) готовы сжигать все! Православные церкви так же, как и что-нибудь другое в Украине. За время полномасштабной войны российскими обстрелами уже разрушены или повреждены 113 церквей. Среди них есть и старинные – пережившие Вторую мировую войну, но не выдержавшие русскую оккупацию,

– рассказал Зеленский.

Лидер нашего государства отметил, что есть среди "жертв" российские обстрелы и те церкви, которые были построены уже после 1991 года. Всехсвятский скит Святогорской Лавры начали восстанавливать в 2001 году – 10 июня должна была состояться очередная годовщина начала строительства.

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Мне было интересно, что скажут российские пропагандисты об уничтожении скита. Но на самом деле ничего интересного, они очень предсказуемы. Обвиняют украинцев в поджоге. Хотя монахи и миряне в Святогорье прекрасно видели, что это была именно русская артиллерия,

– заявил Зеленский.

К слову, президент призвал Украинскую православную церковь сделать выводы . И ложь пропагандистов, и именно эти обстрелы, и поддержка российскими православными иерархами агрессии против Украины – все это, по мнению Зеленского, должно побуждать УПЦ к более решительному и четкому осуждению каждого из тех, кто потакает действиям России на территории нашего государства.

Президент добавил, что украинские дипломаты сделают все, чтобы об этом очередном преступлении российских оккупантов узнали по всему миру . Ведь Россия сознательно и системно уничтожает украинское культурное и историческое наследие так же, как социальную инфраструктуру, жилые дома и все, что необходимо для нормальной жизни.

Подробнее – вечернее обращение Владимира Зеленского за 4 июня: смотрите видео