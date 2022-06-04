Об этом глава государства заявил во время своего вечернего обращения 4 июня, сообщает 24 канал. Зеленский заметил, что Россия сознательно уничтожает украинскую культуру.

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Захватчики бьют по церквям

Президент рассказал, что в 101 день полномасштабной войны в результате российского артиллерийского обстрела в Донецкой области в Святогорской лавре сгорел Всехсвятский скит. Это был далеко не первый удар по лавре.

В частности, 1 июня в результате атаки оккупантов погибли 2 монаха и монахиня. Пока богослужения вынуждены проводить в подвале, ведь грохот артиллерии и "прилеты" российских снарядов не прекращаются.

И это одна из трех лавр Украины. Это лавра Украинской православной церкви, которую в Москве по-прежнему считают связанной с Русской православной церковью. Даже это не останавливает русскую армию. Они готовы сжигать все: православные церкви так же как и что-угодно другое в Украине,

– подчеркнул глава государства.

С начала полномасштабной войны россияне повредили или разрушили 113 церквей. Среди них были и старинные, пережившие Вторую мировую войну, но не перенесшие русскую оккупацию. Есть также храмы, которые построили уже после 1991 года.

Восстановление Всехсвятского скита Святогорской лавры началось в 2001 году. Зеленский отметил, что 10 июня была бы очередная годовщина начала строительства.

"Мне было интересно, что скажут российские пропагандисты об уничтожении скита. Но действительно ничего интересного. Они очень предсказуемы. Обвиняют украинцев в поджоге. Хотя монахи и миряне в Святогорске прекрасно видели, что это была именно российская артиллерия", – отметил президент.

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Варварам нет места в ЮНЕСКО

Зеленский считает, что ложь прокремлевских пропагандистов, обстрел Святогорской лавры и поддержка православными российскими иерархами агрессии против Украины должны побуждать Украинскую православную церковь к выводам.

"К более решительным выводам и к четкому приговору каждого из тех, кто потакает агрессии", – подчеркнул президент.

По его словам, украинские дипломаты сделают все, чтобы об этом очередном преступлении захватчиков узнали во всем мире.

Россия сознательно и системно уничтожает украинское культурное и историческое наследие, равно как и социальную инфраструктуру, как и жилые дома, как и все, что необходимо для нормальной жизни,

– заметил глава государства.

Зеленский добавил, государство, которое делает такое, не может быть членом ЮНЕСКО и ООН, будто ничего не произошло. Устав ООН ведь не предусматривает никаких прав для террористов, а ЮНЕСКО – это не место для варваров.

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Оккупанты выпустили по украинским городам более 2,5 тысяч ракет

Зеленский рассказал, что российские войска снова обстреливали приграничные районы Сумщины, Николаева, города и общины Запорожской области и Харьковщину. Кроме этого, крайне тяжелой остается ситуация в:

Северодонецке, где продолжаются уличные бои;

Лисичанске;

Марьинке;

Кураховом и других городах и общинах Донбасса.

"Постоянные авиационные удары, артиллерийские и ракетные обстрелы. К утру сегодняшнего дня общее количество различных российских ракет, примененных против Украины, – уже 2 тысячи 503", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что наши герои держат позиции и делают все, чтобы нанести врагу максимальные потери. Зеленский благодарен каждому украинскому защитнику и каждой защитнице, которые приближают тот день, когда России все же придется оставить в покое Донбасс.

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Россияне убивают украинских детей

Президент рассказал, что 4 июня в Украине чествовали память детей, погибших от российской агрессии.

За прошедшие сутки самая страшная цифра – количество убитых детей – не изменилась. 261 ребенок. Именно столько украинских детей потеряли жизнь по вине России,

– добавил Зеленский.

Он добавил, что это официальное число. Чем больше узнают о тех, кого похоронили на оккупированных территориях, тем большим, к сожалению, может стать количество имен в этом списке.

"Читать его – страшно. Год рождения, место жительства, обстоятельства гибели… Все они были бы сейчас живы, если бы всего один человек в Москве не привел к этой катастрофе. Это уже не исправить. Потому что эта война уже продолжается", – заметил глава государства.

Он отметил, что в любой момент можно остановить ужасные последствия этой войны. Ведь русская армия может перестать сжигать церкви, разрушать города, убивать детей.

"Если тот же человек в Москве просто отдаст такой приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет, является очевидным унижением для всего мира. Вечная память всем, кто погиб от российского вторжения! Вечная слава каждому и каждой, кто защищает Украину! Слава Украине!", – подытожил президент.

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