Об этом заявил Владимир Зеленский в своем обращении 3 марта, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Каждый украинец, пострадавший от войны, получит помощь, – Зеленский

Одесса... Они хотят разрушить нашу Одессу, но увидят только дно Черного моря, потому что они – дно,

– подчеркнул Президент Украины.

Также Зеленский добавил, что Чернигов, Сумы, Николаев держат оборону. А ракетно-бомбовые удары врагов по городам – признак того, что они изменили свою тактику, потому что не смогли ничего сделать на нашей земле.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео