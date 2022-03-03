Про це заявив Володимир Зеленський у своєму зверненні 3 березня, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Кожен українець, який постраждав від війни отримає допомогу, – Зеленський

Одеса...Вони хочуть зруйнувати нашу Одесу, але побачать лише дно Чорного моря, бо вони – дно,

– наголосив Президент України.

Також Зеленський додав, що Чернігів, Суми, Миколаїв – тримають оборону. А ракетно-бомбові удари ворогів по містах – це ознака того, що вони змінили свою тактику, бо не змогли нічого зробити на нашій землі.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

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